Benny Baumgartner ist zurück im Rennzirkus

Werbung

Neulengbachs Motorradass Benny Baumgartner wird 2023 wieder Internationale Rennen bestreiten. Der 16-jahrige Schüler wechselte letztes Jahr nach seinem guten vierten Platz im internationalen Yamaha R3-Cup im deutschen Oschersleben vorzeitig die Klasse. (Die NÖN berichtete.)

Der Wechsel auf die hubraumstärkere Yamaha R6 mit 600 ccm und einer Höchstgeschwindigkeit von über 240 km/h bereitete dem ehrgeizigen Youngster aber kaum Probleme, im Gegenteil. Er fühlte sich auf seinem neuen Arbeitsgerät von Beginn an sehr wohl. Das unterstrich Baumgartner mit einigen nationalen Podestplätzen und auch Siegen im italienischen Cremona und am heimischen Red-Bull-Ring vor tausenden Zuschauern.

Alterslimit verhinderte im Vorjahr noch Bennys Start

Warum Baumgartner im Vorjahr in keiner Internationalen Rennserie angetreten ist, erklärt Vater Ewald, der einst selbst erfolgreicher Motorsportler war und mittlerweile seine eigene Fahrsicherheits- und Rennfahrerschule betreibt: „Benny war schlicht und ergreifend zu jung, da die FIM im letzten Jahr das Alterslimit in allen Klassen angehoben hat. Wir hätten zwar eine Sondergenehmigung erhalten, nahmen diese aber nicht in Anspruch, da wir der Meinung waren, dass wir Benjamin Zeit geben wollen, um sich an dieses Bike zu gewöhnen. Das ihm das so schnell gelungen ist, überraschte uns schon ein wenig.“

Dieser Umstand blieb nicht unbemerkt und so gab es im Winter einige Angebote diverser Teams, die Benny gerne unter Vertrag genommen hätten. Nach reichlicher Überlegung haben sich Vater und Sohn aber dazu entschieden, heuer noch keine Veränderungen in der Teamstruktur vorzunehmen. Baumgartner wird daher auf seiner YART Yamaha R6 die Internationale FIM-Alpe-Adria-Meisterschaft bestreiten. Bei dieser Rennserie handelt es sich um eine Zonen-Europameisterschaft, die in vier verschiedenen Ländern ausgetragen wird.

Das österreichische Nachwuchstalent wird, wie so oft in seiner Karriere, der jüngste Starter sein und in seinem ersten Jahr in dieser Serie versuchen, die arrivierten Piloten ordentlich zu fordern.