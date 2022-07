Benny Baumgartner setzt ein Ausrufezeichen

Werbung

Benny Baumgartner bestritt schon im Vorjahr den internationalen Yamaha R3 Cup, der hauptsächlich in Deutschland, Tschechien und Holland ausgetragen wurde und beendete diesen in den Top Ten. Heuer zählte er zum Saisonstart bereits zu den Top-Favoriten und unterstrich das im Mai beim Auftaktrennen im deutschen Oschersleben eigentlich auch.

Der 15-jährige Neulengbacher ist mit 1,88 Meter Körpergröße seiner 300er-Maschine „entwachsen“. Jetzt fährt er lizenzfreie Rennen auf einer 600er bis er 17 Jahre ist. Erst dann darf er wieder an Meisterschaftsrennen teilnehmen. Foto: Foto privat

Baumgartner fuhr ein beherztes Rennen und konnte bis zum Schluss um einen Podiumplatz mitkämpfen. Nach zahlreichen Windschattenduellen ging es sich aber knapp nicht aus, er belegte den vierten Platz.

Trotz dieser tollen Leistung entschieden Baumgartner und sein Betreuerstab, in dieser Rennserie keine weiteren Rennen mehr zu bestreiten. Der Grund dafür sei einfach erklärt, sagt Vater Ewald Baumgartner: „Benny hat einfach das Pech, nicht die körperlichen Voraussetzungen zu haben, um langfristig in dieser Serie erfolgreich fahren zu können. Mit seiner Körpergröße von 1,88 Metern ist er einfach schon zu groß geworden für die Supersport-300-Maschine!“

Körpergröße macht Umstieg auf 600er-Machine nötig

Bereits im Winter seien daher schon die ersten Überlegungen entstanden, auf ein größeres Motorrad umzusteigen. Baumgartner absolvierte daher in Spanien und im Frühling auf diversen Rennstrecken rund um Österreich die ersten Testrunden auf seinem neuen Sportgerät, einer Yamaha YZF-R6.

„Diese Maschine mit 600 ccm, 135 PS und einer Spitzengeschwindigkeit von über 240 km/h zu pilotieren, erfordert große Umsicht und noch größeres Können“, betont sein Vater. Und dies habe Benjamin über viele Jahre in verschiedensten Nachwuchsklassen mit intensivem Training gelernt.

Baumgartner und sein Team werden sich also ab sofort auf die Supersport-600-Klasse konzentrieren und die nächsten eineinhalb Jahre intensiv nützen, um sich mit Training optimal vorzubereiten, ehe mit Erreichen des Mindestalters von 17 Jahren internationale Rennserien in der Klasse SSP 600 von Benny bestritten werden können.

Zu Trainingszwecken ging es jetzt schon ins tschechische Brünn, wo Baumgartner seinen hohen Erwartungen voll gerecht wurde. „Nach anfänglichen technischen Schwierigkeiten am Freitag fand er Vertrauen in seine Yamaha R6 und konnte dieses am Rennsonntag sensationell abrufen“, lobt Vater Ewald. „Trotz großer Hitze und Asphalttemperaturen von über 55 Grad lief es perfekt!“

Drittschnellste Runde im lizenzfreien Rennen

Von Startplatz 14 von insgesamt 54 Startern kämpfte sich das Talent aus dem Wienerwald nach einem super Start bis auf Platz Fünf vor, fuhr seine persönlich schnellste Rennrunde und die drittschnellste Tageszeit.

Weiter geht es bereits am kommenden Wochenende im tschechischen Most.