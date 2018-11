NÖN: Sie waren heuer bester Österreicher am Erzberg. Wie stolz macht sie das im Nachhinein?

Rudolf: Der Red Bull Erzberglauf ist das härteste aber auch prestigeträchtigste Motocrossrennen der Welt. Sich dort mitten in der Weltklasse als bester Österreicher szu platzieren, krönt schon jetzt meine Karriere und wird mir immer in meinem Herzen und im Herzen meiner Fans bleiben. Schon alleine deshalb hat sich mein Einsatz und meine Leidenschaft für den Motocrosssport ausgezahlt.

Was macht dieses Rennen für Sie so außergewöhnlich?

Ich war bei diesem Rennen nicht nur bester Österreicher, sondern landete dort inmitten der besten Profis der Welt. Während die Tag und Nacht trainieren, habe ich noch eine 40-Stunden-Arbeitswoche in meiner Eichgrabner Firma Wurmb zu bestreiten!

Was sind die entscheidenden Kriterien beim Erzbergrennen?

Das Schwierigste ist der Prolog. 500 Starter kämpfen um die erste Startreihe. Beim Finale starten dort die 50 Besten der Welt. Wenn man in diesem Weltklassefeld nicht in der ersten Reihe steht, ist es unmöglich dem „Gemetzel“ der hinteren Reihen zu entgehen. Und beim Prolog geht es nicht um Geschicklichkeit, sondern um Tempo. Mit 150 km/h geht es zehn kurvige Kilometer den Erzberg hinauf. Ich bin als als 38. gestartet, und das war dann auch schon die halbe Miete!

Die Sensation war, dass sie auch Dakar-Sieger Matthias Walkner besiegt haben. Kam das auch für Sie überraschend?

Ehrlich gesagt, nicht wirklich. Er hat zwar beim Prolog brilliert, war aber beim Rennen selbst war Matthias wie erwartet chancenlos. Ihm fehlt die Erfahrung als Trialfahrer, die für dieses Rennen nötig ist. Die Hindernisse sind für einen Speedpiloten einfach zu brutal! Du musst die Maschine in den unmöglichsten Geröll und Felspassagen beherrschen. Ich war mehrmaliger Trial-Staatsmeister, aber manchmal komm auch ich zu Geröllpassagen und denk: ‚Das ist jetzt nicht passierbar!‘ Aber dann quäl ich mich irgendwie durch. Das macht dieses Rennen so außergewöhnlich. Nicht umsonst ist der Erzberg das Mekka des Endurosports.

Hatten Sie auch heuer Momente, bei denen ein Weiterkommen unmöglich schien?

Es war ein unglaublicher Fight gegen die Gewalten der Natur. Ich zog mir bei einem Sturz in den Geröllhalden sogar einen Bruch des Mittelhandknochens zu. Doch mein Körper war so mit Adrenalin vollgepumpt, dass sich das erst im Nachhinein realisiert habe!

Gab es nach diesem Rennen keine Angebote von einem Profirennstall?

Der Erzberg ist zwar das prestigeträchtigste Rennen der Welt, aber ich habe für meinen elften Platz nicht einmal ein Preisgeld bekommen. In Österreich ist der Markt für den Motocrosssport zu klein. Red Bull ist ein internationaler Konzern, ich hingegen werde von meiner Firma Wurmb und anderen kleinen Sponsoren unterstützt. Heinz Kinigardner hat mir zu meiner Leistung gratuliert, aber davon kann ich nicht leben!

Sie haben mit der Tour de Romainics ein weiteres großes Mehrtagesrennen sogar gewonnen! Ein weiteres Zeichen, dass Sie mit der Weltspitze mitmischen! Wie ist dieses Rennen in Rumänien einzuschätzen?

Die Enduro-WM besteht aus sechs Läufen, dazu zählen der Erzberg und die Tour de Romainics. Letgztere geht über vier Tage und ist deshalb vielleicht noch anspruchsvoller als der Erzberg.

Warum haben Sie die anderen vier WM-Rennen nicht bestritten?

Es fehlt schlicht an Sponsoren. Diese vier Rennen auf den anderen Kontinenten der Welt sind für mich einfach nicht leistbar. Ich landete trotz meiner nur zwei Starts auf Rang 32 im WM-Endklassment.

Mit welchen Erwartungen gehen Sie in die kommende Saison?

Mir ist klar, dass diese Wahnsinnssaison nicht zu toppen sein wird. Aber natürlich ist das Ziel, die Erfolge zu wiederholen.