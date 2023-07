Enduro-Staatsmeisterschaft: Altlengbachs Rudolf gewinnt überlegen

Zwar war er am Sonntag der Erste, zu Beginn des ÖM-Wochenendes war Dieter Rudolf aber fix noch der Letzte. Der Altlengbacher hatte die Trainingsmöglichkeit am Freitag aus beruflichen Gründen auslassen müssen und auch am Samstag fand die morgendliche Trainingsrunde noch ohne den 34-jährigen Routinier statt. „Ich hab es gerade noch rechtzeitig zur Qualifikation geschafft“, schildert er abgehetzt und weiß: „Angesichts der höchst spärlichen Vorbereitung war der vierte Platz in der Quali mehr als ordentlich.“

Beim anschließenden Superenduro-Rennen konnte der GasGas-Pilot den Start gewinnen, musste dann aber den WM-erprobten Ungarn Norbert Zsigovits (KTM) ziehen lassen. Anschließend gab es ein beherztes Duell mit Walter Feichtinger (KTM), das Rudolf schließlich für sich entscheiden konnte. In der kombinierten Tageswertung musste Rudolf aber Zsigovits und Feichtinger den Vortritt lassen und schloss den Samstag als Gesamtdritter ab.

Fehlerlos am Sonntag

Der Sonntag verlief dann aber ganz nach dem Geschmack von Rudolf. Von Beginn gab er den Takt auf der 20 Kilometer langen Rennrunde vor und ließ auch auf den Sonderprüfungen keinen Zweifel aufkommen. Der Altlengbacher feierte seinen ersten ÖM-Laufsieg in überlegener Manier. Die technisch schwierigen Bedingungen sind dem Xtreme-Techniker sicherlich entgegen gekommen. Für ihn war dieses ÖM-Wochenende eine perfekte Vorbereitung auf den nächsten WM-Termin in Rumänien, dem Red Bull Romaniacs, das sich Rudolf auch heuer nicht entgehen lassen wird.

Schwierige Strecke als Plus für Rudolf

Dass Rudolf das Wochenende bei der ÖM richtig genießen konnte, lag sicher auch an der Streckenführung. „Die war ein Traum“, sagt er. „Eine 20-km-Runde und dazu noch diese lange Sonderprüfung - das gibt es nur hier in Rohr, ist einzigartig in Österreich!“ Die Bedingungen waren auch technisch anspruchsvoll, ein weiterer Pluspunkt für den Hardenduro-WM-Piloten. „Das kommt mir natürlich entgegen, speziell wenn es wie am Samstag sehr rutschig ist“, fühlte er sich teilweise schon an richtiges Hard-Enduro erinnert. „Ich habe mich sehr wohl gefühlt auf meinem Motorrad und konnte am Sonntag vom Anfang bis zum Ende konstant meine Leistung abrufen. Das war nochmals ein ordentlicher Motivationsschub für die 'Red Bull Romaniacs'. Ein richtig cooles Wochenende. Hut ab vor dem veranstaltenden Mountain-Enduro-Team!"