Erzberg: Keine zehn Minuten fehlten Rudolf ins Ziel

Schon mit einem breiten Grinser kam Dieter Rudolf heuer am Erzberg an. Die Wettervorhersage war zwar schlecht, aber dennoch war der 35-jährige Altlengbacher locker drauf wie noch nie beim Klassiker in Eisenerz. „Das kommt wohl mit dem Alter! Schön langsam stellt sich ein bisschen Routine ein, auch beim Saisonhighlight am Erzberg“, lacht er. Und Rudolfs gute Laune übertrug sich auch aufs Wetter, denn das wurde entgegen der Vorhersagen von Tag zu Tag besser. Durch den Regen zuvor gab es diesmal keinen Staub, aber Lacken waren auch nicht mehr vorhanden, weil es schon aufzutrocknen begann. „Besser geht es eigentlich nicht“, beschrieb Rudolf vor allem die Bedingungen für den Prolog am Freitag. Und mit Startnummer 14 fand er zudem eine „jungfräuliche“ Piste vor, was seine Leistung zusätzlich befeuern sollte.

Beim Prolog kämpfen die Fahrer auf den Schotterstraßen des Erzbergs in der Hoffnung, unter den 500 schnellsten Ridern zu sein, und sich damit einen Platz beim Red-Bull-Erzbergrodeo am Sonntag zu sichern. Bekannt als das härteste Ein-Tages-Hard-Enduro-Rennen der Welt, erwarten die Fahrer beim Hare-Scramble dann 35 Kilometer gnadenloses Terrain, darunter Felsengärten und „grüne Höllen“ – nur die Härtesten erreichen das Ziel.

Prolog: Entschärfte Highspeed-Passagen kommen Rudolf gelegen

„Ich musste beim Prolog heuer gar nicht das letzte Risiko nehmen, um vorne mitzumischen“, war Rudolf von Endrang 20 sogar überrascht. „Ich hatte nicht gedacht, dass ich so schnell unterwegs war!“ Ohnehin waren zur Freude von Rudolf die Highspeed-Passagen etwas entschärft worden. „Es wurde ein Wall aufgeschüttet, sodass wir quasi in einem Tunnel gefahren sind, was das Tempo erheblich reduziert hat“, sagt Rudolf. „Ob das dann wirklich ungefährlicher war, kann ich zwar nicht sagen, aber weniger Geschwindigkeit nehme ich mit meiner GasGas-Machine immer gerne“, sagt Rudolf, der ja ursprünglich aus dem Trialsport kommt und erst spät zu den Hard-Enduro-Piloten gewechselt ist.

Am Samstag gab es dann beim zweiten Prolog kaum noch Platzierungsänderungen. „Viele ließen ihn aus, aber ich bin ihn aus Trainingszwecken gefahren, doch war ich dann wie die meisten um rund 20 Sekunden langsamer als am Vortag“, führt Rudolf dies auf die Streckenabnützung zurück. „Wenn schon einmal 1500 Fahrer über der Strecke gefahren sind, dann kommen die scharfen Steine nach oben und man muss am Motorrad richtig arbeiten, um durchzukommen“, schildert er.

Ohne Streckenbesichtigung ins Hare-Scramble

Warum er am Samstag überhaupt gefahren ist? „Da diesmal absolut keine Streckenbesichtigung für den Sonntag erlaubt war und eine Zuwiderhandlung mit dem Rennausschluss geahndet worden wäre, gab es sonst wenig zu tun“, lacht Rudolf. Übrigens: Selbst Mechaniker oder andere Teammitglieder durften heuer nicht auf die Strecke. Für Rudolf ist das eine „absolute Verbesserung“. „Es gab dadurch keine Änderungen an der Piste und es war dann am Sonntag für alle Neuland“, sagt er. Wobei natürlich im Vorteil war, wer schon im Vorjahr weit gekommen ist, und von daher Streckenkenntnis besaß, denn im großem und ganzen blieb das Hauptrennen zum Vorjahr unverändert.

Im ersten Steilhang „abgeschossen“, aber weitergekämpft

Bei perfekten Rahmenbedingungen erwischte Rudolf dann am Sonntag einen guten Start, nur um am ersten Steilhang gleich vom Fahrer hinter ihm „abgeschossen“ zu werden. „Ihm Gegensatz zu ihm konnte ich zwar einen Sturz vermeiden, aber es hat dann schon gedauert, bis ich wieder meinen Rhythmus aufnehmen konnte“, schildert Rudolf. Sobald er aber wieder im „Flow“ war, ging es Fahrer um Fahrer vorwärts. „Ich habe mich sukzessive nach vor gekämpft und war rasch wieder auf Rang 24.“ Danach ging es sogar kurzzeitig bis Rang 17 nach vor, aber meist rangierte er zwischen den Plätzen 23 und 18.

Dieter Rudolf erwischte einen sehr guten Start, doch kurz danach wurde der 35-Jährige von hinten "abgeschossen", was ihn kurz außer Tritt brachte. Das kostete vielleicht die am Ende fehlenden Minuten, um es im Zeitlimit bis zur Zielflagge zu schaffen. Foto: privat

Sektion „Carl's Dinner“ heuer gemeistert

„Eigentlich war alles für eine Zielankunft angerichtet“, schildert Rudolf, der danach Checkpoint für Checkpoint abgearbeitet hat und bis zum gefürchteten 'Carl's Dinner' gut in der Zeit war. Im Vorjahr wurde Rudolf dieser Streckenabschnitt zum Verhängnis und auch diesmal verlor er dort, wie fast alle, wieder viel Zeit, kam letztlich aber durch und hatte am Ende noch rund eine dreiviertel Stunde, um zu finishen. „Ich habe keinen Platz bei 'Carl's Dinner' verloren, wurde zwar einmal kurz überholt, konnte aber gegen den Husqvarna-Werksfahrer, der schon ziemlich erledigt war, zurückschlagen“, ist Rudolf stolz, der dann auch gedacht hat, dass sich das heuer mit der Zielankunft ausgehen würde.

Zeit ging langsam aus

Aber seine Maschine hatte doch hart einstecken müssen und die Reifen bauten auch immer weiter bei den scharfkantigen Felsen danach ab. Und die Sektion „Motorex Highway“ war für Rudolf bereits völliges Neuland und erwies sich als unglaublich steil und rutschig. „Ich bin zwar sauber herausgekommen und auch den letzten Steilhang 'George Avenue' hab ich problemlos genommen, aber es waren dann doch nur mehr 18 Minuten Zeit und die Passagen „Dynamite“ und Lazy Noon“ standen noch an“, ahnte Rudolf hier bereits, dass es sich wohl nicht mehr ganz ausgehen wird bis ins Ziel. Rund zwei Minuten vor dem vorletzten Checkpoint ertönte die Schlusssirene und Rudolf „verendete“ noch in der Sektion Dynamite. „Zehn Minuten mehr und ich wäre sicher ganz durchgekommen“, hatte der 19. Endrang dann doch einen etwas bitteren Beigeschmack für ihn. „Denn diesmal war die Chance schon da, dass ich das packe, zumal ich auch körperlich noch sehr gut drauf war!“ Allerdings befindet sich vor Rudolf kein weiterer Amateur und mit Michael Walkner ein einziger Österreicher, was einmal mehr die Ausnahmestellung des Altlengbacher Routiniers unterstreicht.

Lettenbichler bleibt Erzberg-König

Das Battle-Royal um die Vorherrschaft im Hard-Enduro lieferten sich erneut KTM-Rider Manuel Lettenbichler und Husqvarna-Fahrer Billy Bolt. Die beiden besten Athleten des Sports wechselten sich an der Spitze permanent ab, bevor sich der Deutsche Vorjahressieger Lettenbichler letztlich erneut gegen den US-Amerikaner durchsetzte. Im Iron-Road-Prolog lag nur eine Sekunde zwischen den beiden, während sie in ganzen drei Vierteln des Hauptrennens nicht voneinander loskamen.