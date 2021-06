Die zweite Station des Austrian Juniors Cup brachte eine große Umstellung für die jungen Fahrer gegenüber dem ersten Rennen. War der Kurs in Rechnitz noch eine Kurvenorgie, ging es am letzten Wochenende auf den Highspieedrind in Salzburg.

„Die ersten Turns waren noch richtig ungewohnt, weil ich nie zuvor 200 km/h mit einem Motorrad gefahren bin“, berichtet auch der Anzbacher Niklas Wannenmacher. Im Qualifying kam der mit knapp 15 Jahren jüngste Fahrer im 20-köpfigen Feld auch nicht über Position 16 hinaus.

Beim Rennen lief dann zumindest der Start für ihn nahezu perfekt. „Ich hab den Gasgriff gefunden und konnte gleich Mal fünf Fahrer überholen“, lacht er zufrieden. Doch wie gewonnen, so zerronen! Durch eine fehlerhafte dritte Runde ist Wannenmacher dann doch wieder auf seine Startposition 16 zurückgefallen. Dann ist es mir nicht mehr gelungen, an den Konkurrenten vorbeizufahren“, bedauert der Youngster, dass er das Rennen auch am 16. Rang beenden musste.

Motorrad ruckelt, weil Drehzahl zu hoch war

Am Sonntag beim zweiten Rennen begann es dann wieder sehr gut für Wannemacher, doch Problem mit dem Motorrad vergällten ihm auch diesen Tag. „Leider ein Fehler unseres Teams, denn wir hatten leider nicht das richtige Ritzel vorn drinnen! Deshalb sprang mir das Motorrad immer auf der langen Gegengerade über die maximale Drehzahl, die meine KTM erlaubt. So ruckelte das Motorrad immer wieder und ich konnte nicht weiter pushen“, erzählt er.

Aufgefallen ist dieser Fehler der Box aber erst im Nachhinein am Abend bei der genauen Durchsicht der technischen Daten am Computer. Unter diesen Umständen gab es im Qualifying Platz 15 und beim Rennen mit etlichen Stürzen landete Wannenmacher unfallfrei auf Rang 14.

„Das Rennen war gut“, freut er sich nun aber bereits wieder auf die nächsten Runden unter Wettkampfbedingungen am Wachauring. „Ich trainiere hart und hoffe, dass uns solche Technikpannen nicht mehr passieren werden!“