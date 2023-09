Oldtimer-GP: Zwedorn hat noch nichts verlernt

Mit einem Teilnehmerfeld, das es an nichts fehlen ließ, übertraf sich der MSV-Schwanenstadt selbst und bot den Zusehern beim diesjährigen Oldtimer-GP Motorsport vom Feinsten. Weltmeister und Top-Rennfahrer von einst und jetzt gaben sich ein Stelldichein. Natürlich durfte „unser“Christian Zwedorn in dieser Riege nicht fehlen. Auf Einladung am Start im Legendenlauf, duellierte sich der Kirchstettner zusammen im Team mit dem Deutschen Stefan Bradl gegen Philipp Öttl (GER), Marco Lucchinelli (ITA) und viele mehr.

Eigentlich sollte Zwedorn mit „seiner“ Honda RC30 am Start stehen, die ihm von Herbert Gastinger, einem Sammler mit Privatmuseum zur Verfügung gestellt wurde, doch gab es im Training ein kleines technisches Problem. Zwedorn wurde daraufhin die Ersatzmaschine von seinem Teamkollegen Stefan Bradl (einstiges WM-Motorrad von Wayne Gardner) geliehen. Zwedorn und Bradl bildeten nämlich an diesem Tag ein Team, da beide in ihrer Glanzzeit Hondafahrer waren und auch immer noch sind. Also wurde das Motorrad kurzerhand für Bradl bereit gemacht und sogar mit seiner legendären Nummer 46 ausgestattet. Bradl ging mit der 2014er-WM-Maschine von Marc Marquez an den Start. „Ohne die leidenschaftlichen Motorrradsammler, welche die Maschinen zur Verfügung stellen, wäre dieses Event nicht das, was es ist“, weiß auch der x-fache-Staatsmeister, Vize-Europameister un Superbiker Zwedorn, der sich für die Unterstützung herzlich bedankt.

„Zwar gibt es vom Veranstalter die Anweisung und Bitte an die Fahrer des Legendenlaufs, sich doch etwas zurück zunehmen , da es doch hauptsächlich um die Präsentation der Gerätschaft geht , aber kaum sitzen die Rennfahrer einmal auf ihren Maschinen, geht der Gaul mit ihnen buchstäblich durch“, war auch Andreas Gstöttner vom hohen Niveau der Rennen begeistert. „Einmal Rennfahrer, immer Rennfahrer, lachte auch Zwedorn, dem Gstöttner im Fahrerlager einen Besuch abstattete. Schon 2021 war er beim Oldtimer-GP Zuschauer. „Das freut mich total, dass Andi wieder gekommen ist, um die Daumen zu drücken. Wir Jungs vom Wienerwald halten halt einfach zuammen“, lachte er Motorsportfan Gstöttner, für den Motor- und Bogensport einiges gemeinsam haben. „Zum Beispiel die mentale Stärke. Immer im Fokus zu sein und Runde für Runde oder Pfeil für Pfeil das optimale rauszuholen. Aber auch die Schnelligkeit: in Schwanenstadt 200 km/h auf der Geraden – und ein Pfeil fliegt auch diese Geschwindigkeit!“