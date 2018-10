Schon seit sieben Jahren mischt der Kastener Peter Peckary im Histo-Cup ganz vorne mit. Nach einigen durchwachsenen Saisonen und vier Klassensiegen ist ihm heuer nun der Gesamtsieg gelungen. Peckary ist der neue Histo-Cup-Champion der Formel Historic!

Das Siegerauto, ein Reynard Formel Ford 2000, Baujahr 1984, gehört zur Mittelklasse. „Der 2000ccm Ford-Pinto-Motor bringt zwar gute Leistung, aber lange nicht so viel wie Formel-3-Boliden, die ebenfalls im Histo-Cup mitmischen“, betont Peckary, dass er in Sachen Material alles andere als im Vorteil war. Doch beim Histo-Cup ist die gelungene Harmonie aus Auto und Fahrer, das Um und Auf, was der frischgebackene Champion bestätigt: „Ich habe Monate investiert, und das Auto komplett neu aufgebaut“, sieht er sich nun mit dem Titel belohnt. „Außer einigen Abstimmungsproblemen konnte ich endlich eine Saison ohne gröbere Ausfälle und technischer Defekte absolvieren.“

Dazu kommt, dass sich Peckary in der Formel Hi storic den Ruf als „Kurven-Junkie“ erworben hat. Auch wenn das Auto auf der Geraden langsamer ist, zermürbt er durch schnellere Kurvenzeiten immer wieder die PS-starke Konkurrenz. Ehefrau Manuela war eine der ersten Gratulanten: „Super, jetzt hast du es geschafft und kannst mit dem Rennfahren aufhören.“

Ein Satz, an dem sich der frischgebackene Champion und leidenschaftliche Hobbyrennfahrer beinahe verschluckt hätte. Denn in seiner Garage steht bereits ein Dallara Formel 3 Jougtimer mit einem 2000ccm Opel-Spiess-Motor. „Mit diesem Auto starte ich kommende Saison in der Formel-3-Klasse“, will der Meister seinen Titel natürlich verteidigen, fügt aber etwas kleinlaut hinzu: „Wir werden sehen.“

Zunächst wird jedenfalls der Titel gefeiert. Am 17. November erfolgt die Siegerehrung für den Champion in Salzburg.