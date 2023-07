Red Bull Romaniacs: Dieter Rudolf freut sich aufs Saisonhighlight

Sofern sie nicht den Vortag betreffen, stehen Wetterprognosen stets auf wackligen Beinen. Die aktuelle Vorschau aber scheint gnädig mit den mehr als 500 Teilnehmern der „Red Bull Romaniacs 2023“. Das Thermometer rund um Sibiu soll in der kommenden Wochen „nur“ um die 30 Grad anzeigen, an einigen Tagen auch etwas weniger. „Jedes Grad weniger macht viel aus, wenn man im Renntrimm auf einem Hard-Enduro-Motorrad unterwegs ist“, weiß Rudolf aus Erfahrung. „Wenn ich mich entscheiden müsste, wäre mir bei der Romaniacs Regen lieber als allzu große Hitze. Es wird dann zwar noch technischer, man kommt aber trotzdem nicht so schnell ans absolute körperliche Limit.“

Rudolfs fünfter Anlauf soll Top-10-Platz bringen

Dieter Rudolf weiß, wovon er spricht. Viermal hat der X-GRIP-Racing-Pilot die „Red Bull Romaniacs“ schon bestritten und auch jeweils mit einer Zielankunft beendet. 2019 zum Beispiel kämpfte er sich an zwei der vier Offroad-Tage unter großen Schmerzen auf Gesamtrang 13. Danach stellten die Ärzte einen Bruch in der Schulter fest. „Das Kämpferherz war stärker als der Schmerz“, lacht er. Im vergangenen Jahr trotzte Rudolf der enormen Hitze und fuhr auf den insgesamt elften Platz – sein bisher bestes Ergebnis bei der „Romaniacs“. Folgerichtig wäre heuer eine Top-10-Platzierung sein absoluter Wunschtraum. Allein es wird schwierig, sind doch in Rumänien wirklich alle der weltbesten Hard-Enduro-Profis am Start. Und Rudolf ist dagegen doch nur „blutiger“ Amateur.

Der Brotberuf hält den 34-jährigen Altlenbacher aber schon seit Jahren nicht davon ab, die Tuchfühlung zur Hard-Enduro-Weltspitze zu halten. Davon zeugt unter anderem auch der elfte Platz am Erzberg 2022. Der GasGas-Pilot aus Altlengbach reiht sich stets unmittelbar hinter den werksunterstützten Profis ein. Wenn alles perfekt läuft auch weiter vorne. „Ein Top-10-Platz ist zwar mein erklärtes Ziel, aber dazu muss schon alles passen“, meinte er noch, bevor er zu einer fünften „Red Bull Romaniacs“ aufbrach.

Ein Rennen gegen den eigenen inneren „Schweinehund“

„Verglichen mit den meisten anderen WM-Bewerben ist die „Red Bull Romaniacs“ für Rudolf „ein ganz anderes Kaliber“. Bei den meisten Rennen fährt man viel mehr physisch gegeneinander. Durch den Rally-Modus und die langen, sehr exponierten Etappen sei man hingegen bei der „Romaniacs“ die meiste Zeit ganz alleine unterwegs. „Man fährt eigentlich gegen sich selber“, beschreibt es Rudolf. „Man ist total auf sich gestellt und muss selbst einschätzen, wo man riskiert, wo man versucht, Zeit zu holen und wo man rausnimmt und mehr auf Sicherheit fährt. Das ist ein Abenteuer, bei dem es wirklich nur dich, dein Motorrad und eine sagenhaft spektakuläre Strecke gibt.“ Ein perfekter Tag für ihn ist aber dann doch bei jedem Rennen für ihn gleich: „Es gibt nichts besseres, als wenn ich auf einer Etappe den einen oder anderen Top-Profi-Piloten hinter mir gelassen habe“, hofft er in der nächsten Woche in Rumänien ein paar derart perfekte Tage zu haben.