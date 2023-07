Red Bull Romaniacs: Rudolf gegen die gesamte Weltelite

Nachdem er im Vorjahr die „Red Bull Romaniacs“ als toller Elfter beenden hatten können, nahm Dieter Rudolf heuer natürlich ganz fest einen Top-10-Platz ins Visier. „Dazu muss aber alle passen“, wusste er schon im Vorfeld. Und fehlerfrei kommt ohnehin niemand durch die wildromantischen Urwälder und Flussläufe der Karpaten. „Die fahrtechnischen Schwierigkeiten sind zu groß, das Wetter ist zu unberechenbar und die körperliche Belastung ist zu hoch. Entscheidend ist, wie man mit den Schwierigkeiten umgeht und wie schnell man wieder im Renntempo in die Spur zurückfindet“, weiß Rudolf.

Erster Defekt gleich beim Prolog

Der GasGas-Pilot ist das im Vorjahr gut gelungen und auch heuer fuhr er wieder einige sensationelle Etappen. Der Auftakt beim Cross-Prolog lief aber unglücklich. In der Altstadt von Sibiu musste er im Finale kurz nach dem Start wegen einer komplett verbogenen vorderen Bremsscheibe vom Angriffsmodus in den Sicherheitsmodus umschalten – mehr als Platz 17 war nicht drin.

Sturm, Wolkenbruch und Hagel auf der ersten Etappe

Am ersten Offroad-Tag wurde dann das gesamte Fahrerfeld in den Bergen von einem Wolkenbruch überrascht. Und für Rudolf lief es weiter nicht gut. Auf der Rennspur der Gold-Klasse sind viele Passagen schon bei trockenen Bedingungen extrem schwer zu bewältigen, im Regen aber werden diese Passagen fast unfahrbar, wie Rudolf erläutert: „In diesem Unwetter hat der diesjährige Slogan der 'Romaniacs' voll zugeschlagen. Das Weiterkommen war fast 'impossible'. Ich war ziemlich verzweifelt. Mein Trinkrucksack war leer, und ich musste schieben, schieben, schieben. Am Abend war ich komplett leer. Zwar habe ich eine Strafzeit bekommen, konnte aber weiterfahren."

Dritte Etappe führt über legendäre Passagen

Nach einem vergleichsweise leichten zweiten Offroad-Tag standen auf der dritten Etappe einige der bekanntesten Schwierigkeiten aus 20 Jahren „Red Bull Romaniacs“ hintereinander am Programm. „Eine legendäre Etappe“, schildert Rudolf, der die größten Schwierigkeiten allerdings bei einer neu hinzugefügten Extrem-Passage hatte. Unmittelbar hinter der vielsagenden und bereits bekannten Passage „Kill 'Em All!“ lag der neu hinzugefügte Checkpoint „No Sex“. „Ich habe fast zweieinhalb Stunden benötigt, ehe ich dieses relativ kurze Stück hinter mir hatte“, war spätestens danach sein Blick aufs sichere Durchkommen gerichtet, die Top-10 waren außer Reichweite. In der finalen vierten Etappe hatte er zudem einen beschädigten Kühler. „Aber das hat mich gar nicht so sehr aufgehalten“, meinte er.

Den inneren Schweinehund besiegt

Das sich sein „Maximalziel“ nicht ausgegangen ist, trägt Rudolf mit Fassung: „Ich hätte mir natürlich ein Top-10-Resultat gewünscht, bin aber megahappy mit meinem zwölften Platz. Da würde ich mich im Vergleich mit den anderen Gold-Startern realistisch auch einordnen. Vor allem, wenn man bedenkt, dass die 'Romaniacs' diesmal wirklich alle Stückl'n gespielt hat. Sowohl wettertechnisch als auch vom Schwierigkeitsgrad der Strecke her.“ Rudolf gibt zu, dass er diesmal nicht nur mit der Strecke kämpfen musste, sondern immer wieder auch mit sich selbst. „Manchmal habe ich echt daran gedacht, die Maschine einfach liegen zu lassen“, ist er stolz, dass es dann doch immer irgendwie weiter gegangen ist. „Es ist einfach ein irrsinnig gutes Gefühl, wenn man sich als Hobby-Pilot unmittelbar hinter den Vollprofis etablieren kann.“

Der einsame Amateur unter den weltbesten Profis

Liest man die Namen der ersten zehn, dann wird klar, warum Rudolf so stolz auf seine Leistung ist. Das Ranking ist praktisch ident mit der Weltrangliste der FIM-Hardenduro-WM. Der deutsche WM-Führende und Erzberg-Champion Manuel Lettenbichler siegte auf KTM mit einem Wahnsinnsvorsprung von über 1:10 Stunden in 19:45:15 vor dem WM-Zweiten und Teamkollegen Trystan Hart (20:55:14). Billy Bolt auf Husqvarna erlebte als WM-Dritter am letzten Tag einen kleinen Einbruch (21:25:16) und musste noch dem WM-Vierten Teodor Kabakchiev (21:19:16) den Vortritt lassen. Damit war der KTM-Triumph total! Der WM-Siebente Michael Walkner wurde in 21:37:48 Sechster und bester Österreicher, sein GasGas-Teamkollege Rudolf ist aber zweitbester Österreicher und eben mit Abstand bester Amateur. Für die gab es ja eigentlich die Kategorien „Silber“, „Bronze“ und „Eisen“, je nach Klasse der Fahrer.