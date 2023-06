Rudolf vor Erzberg-Rodeo in Topform

Rudolfs Vorbereitung aufs Erzberg-Rodeo wurde von der gebrochenen Rippe nur geringfügig beeinträchtigt. Ein Rennen musste er auslassen, aber Anfang Mai stand der 35-Jährige beim "Extreme Enduro Lika" wieder am Start. Als Titelverteidiger sah er sich diesmal noch stärkerer Konkurrenz gegenüber. Da das Rennen nun zur "Hardenduro European Challenge" gehört, sind noch mehr sehr namhafte Piloten am Start gewesen. Darunter Eddie Karlsson und Wade Young. Am Ende musste sich Rudolf nur dem Südafrikaner Young geschlagen geben: „In den beiden Prolog-Läufen konnte ich Wade einmal schlagen und auch auf der Strecke haben wir lange ein super Duell gehabt. Da hat die Führung vier- oder fünfmal gewechselt. Gegen Ende hat Wade dann extrem Tempo gemacht und ich habe in Erinnerung an den Rippenbruch ehrlich gesagt nicht das letzte Risiko genommen“, ist Rudolf aber „megahappy“ mit dem Ergebnis gewesen.

Pleiten, Pech und Pannen beim WM-Lauf in Serbien

Danach ging Rudolf erstmals beim "Xross Hard Enduro" in Serbien an den Start. Es war der erste Lauf der "FIM Hard Enduro World Championship" und brachte nicht nur ein Wiedersehen mit Young, sondern mit der gesamten Hard-Enduro-Elite. Nach einem hervorragenden ersten Offroad-Tag ging auf der zweiten Etappe alles schief, was beim Offroaden schief gehen kann, erzählt Rudolf: „Es war eine Katastrophe! Ich habe mir die Kupplungsarmatur abgerissen, das Kettenrad verbogen, einen Checkpoint verpasst, bin gefühlt 30 Mal gestürzt und war natürlich extrem enttäuscht im Ziel“, fasst er den Rennverlauf zusammen. „Ganz ohne Druck bin ich aber die letzte Etappe toll gefahren und hatte jede Menge Spaß. Es war ein super Trainingstag. Das ‘Xross’ ist wirklich ein ganz spezielles Rennen. Die Gegend rund um Zlatibor hat unglaublich viele Bachbetten. Es schaut passagenweise schon auch sehr der ‘Red Bull Romaniacs’ ähnlich."

Zweiter: Versöhnung mit Enduro-ÖM

Am letzten Mai-Wochenende versöhnte sich Rudolf schließlich mit der Enduro-ÖM und fuhr beim "Roots of Türnitz" auf Platz zwei. Der GasGas-Pilot kämpfte zwei Stunden lang in der Spitzengruppe, übernahm zur Rennmitte sogar die Führung und musste sich im Ziel nur Walter Feichtinger geschlagen geben.

Top-10-Platz am Erzberg als Traum

Das große Ziel am kommenden langen Erzberg-Wochenende müsste eigentlich ein Top10-Resultat sein. Vergangenes Jahr ist Rudolf Elfter geworden – sein bislang bestes Erzberg-Resultat. Rudolf: „Am Erzberg kann wirklich alles passieren. Natürlich wäre ein Platz unter den ersten zehn ein Traum. Das Rennen ist aber extrem tückisch und schwierig. Da können Kleinigkeiten entscheiden. Ich jedenfalls bin gut vorbereitet und freue mich auf diesen WM-Knaller in Österreich."