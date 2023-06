Wannenmacher feiert ersten AJC-Sieg

Niklas Wannenmacher zeigte beim Rennwochenende in Oschersleben beim „Northern Talent Cup“ und dem „Austrian Junior Cup“ eine beeindruckende Leistung. Obwohl er den gesamten Donnerstag krank im Bett verbracht hatte und nicht sicher war, ob er am Freitag würde fahren können, erholte er sich über Nacht so gut, dass er am ersten freien Training teilnehmen konnte. Dort baute er dann ein gutes Gefühl auf, um sich für den restlichen Tag bereit zu machen.

Im Qualifying 1 gelang ihm eine weitere Verbesserung seiner Zeit um zwei Sekunden, obwohl er noch nicht bei hundert Prozent war. „Mit Startposition 18 war ich glücklich, habe aber auch erkannt, dass die Startposition eine meiner größten Schwächen ist, dabei ist sie in diesem Sport von extrem großer Bedeutung“, erklärt er.

Erster Sieg im ersten Rennen

Im ersten Rennen startete Wannenmacher dann akzeptabel. „In den ersten Runden gab ich direkt Gas und versuchte, mich von der hinteren Gruppe abzusetzen“, schildert er. Nach einigen Runden schlossen einige andere Fahrer auf und kämpften um Platz 11. Für den Maria Anzbacher ging es im internationalen Feld aber vor allem um den ersten Platz in der Austrian-Juniors-Cup-Wertung. In einer spannenden letzten Runde gelang es ihm, den Kampf für sich zu entscheiden und endlich aufs Podium in diesem Nachwuchsbewerb von KTM zu klettern.

Für Pech der Vorwoche entschädigt

Schon die Woche davor stand er am Sachsenring zweimal kurz davor aufs Stockerl zu klettern. Nach einem Restart des ersten Rennens befand er sich am ersten Platz im Austrian Junior Cup, jedoch kam es in der vorletzten Runde zu einer leichten Berührung mit einem belgischen Fahrer, wodurch sein Airbag plötzlich auslöste. Dadurch konnte er die letzten zwei Runden nicht mit voller Geschwindigkeit beenden und musste sich letztlich mit dem 16. Platz im NTC und Platz sechs im AJC zufriedengeben. Und im zweiten Rennen übernahm er im AJC erneut die Spitzenposition, doch befanden sich drei NTC-Fahrer vor ihm und als einer am Omega-Bogen unerwartet stark abbremste, musste Wannenmacher ausweichen und geriet ins Kiesbett. Dadurch wurde er auf den 17. Platz zurückgeworfen und das Rennen war für ihn vorzeitig beendet. Österreichs Motorradlegende Gustl Auinger beruhigte ihn. „Man muss den ersten Sieg erwarten können, es wird der Moment kommen, wo es dann von ganz alleine klappt.“ Weiße Worte eines großen Mannes! Tatsächlich war es nur eine Woche später für Wannenmacher so weit.

Wannenmacher legt zweiten Platz oben drauf

Im zweiten Rennen von Oschersleben hatte er dann einen eigentlich noch besseren Start als im ersten, dennoch verlor der Anzbacher rasch den Anschluss zu den Top 10, da er vor allem mit einem „Abwehrkampf“ nach hinten beschäftigt war. Es waren extrem viele, die um den elfen Platz ritterten. Dennoch setzte sich Wannenmacher in dieser Gruppe durch und beendete das Rennen erneut am elften Gesamtrang, was ihm den zweiten Platz im Austrian-Juniors-Cup einbrachte.

Insgesamt ist Wannenmacher mit dem Wochenende natürlich sehr zufrieden. „Mein Ziel ist es jetzt, so viele Rennen wie möglich im Austrian-Junior-Cup zu gewinnen, um die Meisterschaft für mich zu entscheiden und im Northern-Talent-Cup noch unter die Top Ten zu kommen“, zeigt er sich topmotiviert.