Wannenmacher gibt in Assen NTC-Debüt

Das dritte Jahr verdient sich nun schon Niklas Wannenmacher im Austrian Junior Cup von KTM seine ersten Sporen. Heuer ist das Toptalent nun auch in der im AJC integrierte NTC-Serie am Start. Nach einem intensiven Wintertraining, bei dem auch wieder auf Strecken in Spanien vor allem in den Ferien gefahren wurde, sowie viel körperlichem Training mit Cross Fit, Radfahren und Fahrten in der Halle mit Roli Resch, dem ehemaligen Pressbaumer Superbike-Spitzenpiloten, wurde es am verlängerten 1.-Mai-Wochenende nun in den Niederlanden, auf der legendären Strecke von Assen, auf der gegen den Uhrzeigersinn gefahren wird, für den Maria Anzbacher richtig ernst. Seine erster Start im internationalen NTC-Cup stand mit seiner KTM RC4 R 250ccm, einem Motorrat das speziell für junge Nachwuchsfahrer von KTM konzipiert wurde, am Programm. Motor und Getriebe sind verplombt, so dass jeder das gleiche Bike hat und es auf den Aktiven ankommt. „Die Aufregung war sehr groß, während der 9-stündigen Anfahrt gingen viele Fragen durch meinen Kopf: Was erwartet mich? Wie sind die anderen Teams drauf? Wie kann ich meine Perfomance auf die Strecke bringen?“, erzählt Niklas.

Ein Elektronikproblem kostet Konzentration

Nach der Ankunft wurde alles präzise vorbereitet und ab Freitag durfte auf der Strecke trainiert werden. Bei den Renen heuer überall mit dabei ist Vater Martin Kickmaier. „Meine Mama kommt nur am 4. und 6. August auf den Red-Bull-Ring, sonst drückt sie daheim die Dumen, dass nichts passiert“, erzählt Niklas, der im ersten Training gleich ein „gutes Gefühl für die wirklich schwierige Strecke“ in Assen hatte. Wannenmacher war auch mit seiner Zeit sehr zufrieden. „Das tollste war aber, nach der langen Winterpause endlich wieder rennmäßig am Bike zu sitzen und Mann-gegen-Mann zu fahren“, schildert er. Im zweiten Freien Training machte aber ein technisches Problem mit der Elektronik kleinere Sorgen. Wannenmacher musste in die Box zurück und konnte sich gegenüber dem ersten Training somit nicht verbessern. Die Mechaniker konnten aber das Problem bis zum Abend, als die Qualifying-Runde anstand, beheben.

Wannenmacher klagt aber, dass der Vorfall Konzentration gekostet hat. „Die Ungewissheit, ob sie den Fehler finden, hat mich doch beschäftigt“, sagt er. Am Ende fand er im Qualifying nicht hundertprozentig den Fokus. „Ich bin schlecht gefahren und hab dann auch noch auf Grund eines Eigenfehlers die letzte Runde total verpatzt“, ärgert er sich. Mit dem 17. Platz von 19 Fahrern war er alles andere als zufrieden. Da bedeutete auch einen Startplatz in der letzten Reihe. „Aber aus Fehlern lernt man“, gab sich Wannenmacher kämpferisch. Sein Hoffnung war sein normalerweise explosiver Start.

Zum Auftakt gab es gleich strömenden Regen

Am Samstag beim ersten Rennen spielte dann aber das Wetter überhaupt nicht mit. Zum Starttermin um 17.15 Uhr goss es in Strömen. Das Rennen wurde trotzdem gestartet. Wie erhofft gelangt Wannenmacher ein guter Start und er konnte sich gleich um zwei Plätze verbessern und mit zwei anderen Fahren matchen. „Es waren spannende und extrem nasse Runden“, erzählt er. „Mir war klar, dass ich aufgrund der Quali nicht ganz vorn landen werde, aber ich war mit meiner Leistung zufrieden, konnte mich auf den zwölften Platz verbessern und erste Punkte für die Cupwertung holen“, schildert er. „Trotzdem war das Ziel, im zweiten Lauf am Sonntag es noch besser zu machen.“

Suberbike-Fans sorgen für Bombenstimmung

Da an diesem Wochenende die World Super Bike in Assen stattfand, waren speziell am Sonntag auch zahlreiche Fans vor Ort. „Obwohl die Superbiker vor uns dran waren, sind die meisten Fans geblieben und haben auch bei unserem Rennen noch für eine traumhafte Stimmung gesorgt“, ist Wannenmacher begeistert. Auch begann der zweite Renntag ohne Regen und blieb auch trocken. Entsprechend motiviert setzte sich der Youngster aus dem Wienerwald auf sein Bike. „Aber als es endlich so weit war und die roten Lichter ausgingen, habe ich den Start verschlafen“, konnte es Wannenmacher kaum fassen. „Was für ein blödes Blackout! Normalerweise kann ich beim Start voll fokussiert etwas herausholen, aber diesmal bin ich picken geblieben“, ärgert er sich über sich selbst. „Ich war richtig down nach dem verpatzten Start, aber mit der Wut im Bauch ist es mir ab der zweiten Runde gelungen das Loch nach vorn wieder zuzufahren und war dann auch wieder unter den Top 15.“

Zweiter zwölfter Platz am Wochenende

Als dann noch ein paar Fahrer weiter vorn zu Sturz kamen, lag er bis zur vorletzten Kurve auf dem elften Platz, musste dann aber noch einen Fahrer vorbeilassen. „Das war ein beinhartes Duell mit Luis, bei dem ich diesmal knapp den Kürzeren zog“, will sich Wannenmacher aber schon beim nächsten Einsatz unbedingt revanchieren. „Dazu muss ich aber vor allem im Qualifying besser werden, damit ich eine bessere Startposition bekomme. Dann ist aber auch ein Top-10-Platz realistisch“, glaubt Wannenmacher. „Das Vertrauen in mich und mein Bike sind weiterhin da!“

Das nächste Rennen sind vom 12. bis 14. Mai am Sachsenring in Deutschland. Alle Rennen kann man live auf YouTube oder www.nw04.club verfolgen.