Wannenmacher kämpft noch um den Titel

Die beiden österreichischen Zweirad-Nachwuchsrennserien von KTM gastieren von 4. bis 6. August am Red Bull Ring, quasi als Vorgeschmack auf den Österreich-GP, der dann von 19.- bis 21. August an selber Strecke steigen wird. Beide Nachwuchsserien starten im Rahmen der Internationalen Deutschen Motorradmeisterschaft (IDM) im Murtal, weshalb sich Zweiradtalente aus ganz Europa messen werden. Und die Saison 2023 geht für beide österreichischen Nachwuchsserien in die entscheidende Phase. Sowohl in der MiniGP™ Austria Series als auch im Austrian Junior Cup herrscht Hochspannung. Wobei für uns natürlich das Hauptaugenmerk am Austrian Juniors Cup liegt, ist da doch mit dem 15-jährigen Niklas Wannenmacher auch ein Pilot aus dem Wienerwald in aussichtsreicher Position. Allerdings hofft der führende Krabacher schon am heimischen Ring auf die endgültige Entscheidung zu seinen Gunsten. Aktuell führt der junge Tiroler nach zuletzt drei Siegen in Serie (am Sachsenring und in Most) in der Gesamtwertung mit 44 Punkten Vorsprung vor Wannenmacher. Doch der will sich noch nicht geschlagen geben: „Mein Gefühl am Motorrad ist gut, ich hab zuletzt gut trainiert und werde voll angreifen!“ Zu verlieren hat Wannenmacher ohnehin nichts mehr. Er muss jetzt Siege feiern, sonst ist der Rückstand nicht mehr wettzumachen.

Racing-Fans erwartet am Red-Bull-Ring jedenfalls ein dichtes Programm. Das Fahrerlager ist für alle Ticket-Inhaber geöffnet, am Sonntag steht außerdem ein Pitwalk inklusive Autogrammstunde der IDM-Fahrer am Programm. Tickets gibt es im Vorverkauf unter https://idm.de/tickets.