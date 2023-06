Zweites Rennen am Sachsenring eingeschoben

Ein unerwartet dichtes Rennprogramm gibt es derzeit für den 15-jährigen Niklas Wannenmacher im Austrian Junior Cup, nachdem am Wochenende kurzfristig zwei Läufe am Sachsenring eingeschoben wurden. Dabei kam es den Nachwuchsfahrern zugute, dass heuer schon einmal auf dieser Strecke zwei Rennen in ihrer Serie gefahren wurden. „Die Fahrwerksabstimmung war daher schon großteils klar, auch wenn es diesmal deutlich heißer als zum Saisonauftakt Mitte Mai gewesen ist“, erzählt der Youngster, für den es dann am kommenden Woche im Autodrom Most (CZE) gleich weitergeht. „Rennen back-to-back, das ist wirklich was besonderes“, freut er sich über jede zusätzliche Rennrunde.

Extrem starkes Fahrerfeld im Rahmen der MotoGP

Beim ersten von zwei außerplanmäßigen Läufen der österreichischen Motorrad-Talenteschmiede im Rahmen der MotoGP in Deutschland konnte er aber seine Stockerlserie nicht weiterführen. Obwohl ganz kurzfristig nach Rücksprache mit der DORNA eingeschoben, wollte sich das Saisonhighlight bei der „Road to MotoGP“ keiner entgehen lassen. „Eine Bonusrunde, die sich unsere Rider wirklich verdient haben! Ein Rennwochenende mit den Stars der MotoGP haben wirklich alle wahrgenommen“, freut sich Christoph Gerlach vom Veranstalter BG Sportpromotion über das vollzählige AJC-Starterfeld.

Wannenmacher im zwieten Lauf stark verbessert

Der Schweizer Kimi-Nikita Gundermann war am Samstag eine Klasse für sich, der AJC-Vizemeister aus dem Vorjahr holte sich seinen ersten Saisonsieg. Wannenmacher muste sich mit dem sechsten Platz zufrieden geben, nachdem er sich zuletzt an seine Stockerlplätze schon gewöhnt hatte. Beim zweiten Lauf am Sonntag hat es dann auch wieder geklappt. Der junge Tiroler Daniel Krabacher war dabei das Maß aller Dinge, aber Wannenmacher war als zweitbester Österreicher als Dritter ebenfalls bei der Siegerehrung mit dabei. Der Vortagessieger schied aus. Krabacher reist daher als Gesamtführender im tschechischen Most am Wochenende an. Danach folgen noch die Rennen am Red-Bull-Ring (5. und 6. Juli) sowie das Finale am Hockenheimring (DEU) am 23. und 24. September.

Ergebnisse

Race 1, Samstag: 1. Kimi-Nikita Gundermann (CH), 2. Daniel Krabacher (AUT), 3. Luca Hafeneger (DEU), 4. Alexander Weizel (DEU), 5. Luis Rammerstorfer (AUT), 6. Niklas Wannenmacher (AUT), 7. Denis Kiesewetter (AUT), 8. Jan Verner (CZE).

Race 2, Sonntag: 1. Daniel Krabacher (AUT), 2. Alexander Weizel (DEU), 3. Niklas Wannenmacher (AUT), 4. Luis Rammerstorfer (AUT), 5. Luca Hafeneger (DEU), 6. Jan Verner (CZE), 7. Denis Kiesewetter (AUT).