Neulengbachs U 14 steht vor Titelgewinn

Der USV Neulengbach feiert am 1. und 2. Juli sein 100-jähriges Jubiläum. Derzeit wohl die einzige Mannschaft des SV Neulengbach, die in diesem historischen Jahr einen Meistertitel gewinnen kann, ist die U 14 von Trainer Uran Ajredini. Die U 14 ist Tabellenführer und am besten Weg zum Meistertitel. Auch die Jahrhundertfußballerin des SV Neulengbach war am Samstag beim 7:0-Sieg gegen Zeiselmauer am Sportplatz und zeigte sich von den Jungs begeistert. „Wenn man sieht, mit welchen Herz diese Jungs spielen, dann muss man sich um die Zukunft des SV Neulengbach keine Sorgen machen“, meinte sie.