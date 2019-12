Stark, stärker, am stärksten — das beschreibt das vergangene Wochenende in der Itokai-Kampfkunstschule Carich in Neulengbach wohl am besten. Die Schüler von Daniel Carich konnten bei ihren Gürtelprüfungen zeigen, was sie in diesem Jahr gelernt, geübt und gemeistert haben.

Insgesamt 270 Itokai-Schüler haben sich diesmal der Prüfung gestellt. 144 davon kommen aus dem Raum Neulengbach und 126 aus dem Raum Tulln. Alle Prüfungen wurden direkt von Daniel Carich (6. Dan) und seinem Kampfkunstlehrerteam abgenommen. Großer Wert wurde dabei von Carich darauf gelegt den Selbstwert der Kinder zu steigern.

„Durch die professionelle Arbeitsweise des ganzen Teams wurde der Tag zu einem regelrechten Selbstwert-Boost für die Kinder“, zeigt sich Carich begeistert von der Arbeit seiner Itokai-Lehrer.

Im wertschätzenden Rahmen haben sich die Karatekids sichtlich wohlgefühlt. „Stolz und selbstbewusst haben sie sich dem Lehrerteam sowie den zahlreichen Besuchern präsentiert“, hebt Carich vor allem die Leistungen der Karatekids hervor.

Als Zeichen des erreichten Reifegrads bekamen die Schüler dann ihre Urkunden und die neuen Karategürtel von ihren Kampfkunstlehrern überreicht. „Die Freude über die anerkennenden Worte der Prüfer und über die neuen Gürtel war naturlich riesengroß“, schildert Carich.

Voll auf Kurs am Weg zum Schwarzgurt

Aber auch die Mitglieder der Erwachsenengruppen aus den Sparten Karate und Kickboxen sind zur Prüfung angetreten. „Insgesamt 27 erwachsene Karateka wurden diesmal zur Prüfung zugelassen und alle konnten die Prüfungskommission mit sauberen und starken Techniken überzeugen“, ist Carich zufrieden. Bei den Kickboxern waren es sogar 36 erwachsene Schüler, die sich der Prüfung gestellt haben.

Ein besonderes Highlight war die Spezialprüfung der Braungurte und der Braun-Schwarzgurte, die nach dem eigentlichen Prüfungsevent stattfand. In einer dreistündigen Prüfung stellten sich diese einem fordernden Programm. Zu absolvieren waren Konditions- und Techniktraining, Schlagpolster- und Kampfübungen, Kata (Formenlauf) und Selbstverteidigung. Die Absolventen dürfen nun nicht nur den nächsthöheren Gürtelgrad tragen, sie befinden sich nun auch in der Zielgerade auf ihrem Weg zum schwarzen Gürtel.

Informationen zum Selbstwert steigerndem Angebot der Itokai-Kampfkunstschule Carich gibt es bei Daniel Carich unter 0650/8401204 oder auf www.itokai.at.