Letzte Woche konnten die Schüler der Itokai-Kampfkunstschule Carich in Neulengbach zeigen, was in ihnen steckt. Bei ihrer Karateprüfung zum nächsthöheren Gürtelgrad überzeugten sie mit schönen Techniken, starken Schlagpolsterübungen und effektiven Selbstverteidigungstechniken.

Knapp hundert Karatekids aus Neulengbach, St. Christophen und Asperhofen durften sich nach der bestandenen Prüfung über ihren neuen Gürtel und die Prüfungsurkunde freuen. Die jüngsten Karatekids waren diesmal erst drei Jahre jung. „Die Freude über die anerkennenden Worte der Prüfer und über die neuen Gürtel war bei allen groß“, erzählt Schulleiter Daniel Carich.

Auch die Mitglieder der Erwachsenengruppen aus den Sparten Karate und Kickboxen sind zur Prüfung angetreten. „Insgesamt 30 erwachsene Karateka wurden diesmal zur Prüfung zugelassen und alle konnten die Prüfungskommission mit sauberen und starken Techniken überzeugen“, lobt Carich. Bei den Kickboxern waren es sogar 33 erwachsene Schüler, die sich der Prüfung gestellt haben. Auch hier galt es präzise Schläge und Tritte auszuführen und bei den Kampfübungen zu überzeugen.

Spezialprüfung dauerte drei Stunden

Ein besonderes Highlight jedoch war die Spezialprüfung der Braungurte und der Braun-Schwarzgurte, die nach dem eigentlichen Prüfungsevent stattfand. In einer dreistündigen Prüfung stellten sich die erwachsenen Karateka und Kickboxer einem äußerst fordernden Programm. Zu absolvieren waren Konditionstraining, Techniktraining, Schlagpolsterübungen, Kampfübungen, Kata (Formenlauf) und Selbstverteidigungsübungen. Auch ein schriftlicher Test über verschiedene theoretische Bereiche der jeweiligen Kampfkunst war Teil dieser besonderen Prüfung.

„Die Absolventen dürfen nun nicht nur den nächsthöheren Gürtelgrad tragen, sie befinden sich nun auch in der Zielgerade auf ihrem Weg um schwarzen Gürtel“, weiß Carich, der im Namen seines Teams allen Teilnehmern zur bestandenen Prüfung gratuliert hat.

Informationen zum Training der Kinder und Erwachsenengruppen auf www.itokai.at oder unter 0650/840 12 04.