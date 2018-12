Die Weihnachtsfeier des ÖTB-TV Neulengbach 1888 fand heuer erstmals im Borg Neulengbach satt. Im Rahmen der Feier gab es wie jedes Jahr ein großes Schauturnen. „Auf das freuen sich unsere über 60 Kinder immer besonders, und dementsprechend intensiv bereiten sie sich darauf vor“, berichtet Obmann Laurenz Retzl stolz.

In insgesamt fünf Vorführungen, die jeweils ein eigenes Motto hatten, zeigten Turner aller Altersklassen ihr Können. So zeigten die kleinen Weihnachtsbäcker ihr Können am Schwebebalken, die Volksschulkinder auf Kästen und die Geräteturnriege am Minitrampolin.

„Diesmal bereiteten sogar die Vorturner eine Überraschungsaufführung der lustigen Art – ein kleines Theaterstück – für die Kinder vor“, berichtet Retzl. Im Anschluss wurden die Jugendvorturnerdiplome an Carla Jäger und Alrun Dutzler verliehen, sowie den Vorturnern für ihre ehrenamtliche Arbeit im Verein gedankt.

Nach einer kleinen Stärkung konnten sich alle bei Adventliedern und Weihnachtsgeschichten für das bevorstehende Fest in Stimmung bringen.

„Wer nach den Feiertagen Lust auf Bewegung verspürt, ist bei uns gern gesehen und findet alle nötigen Infos auf tv-neulengbach.at“, wirbt Retzl.