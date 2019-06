Die Organisatoren des Stadtlaufes mit dem ATSV Schönfeld, der Stadtgemeindeund Gesamtleiter Manfred Zöllner bemühen sich jedes jahr aufs Neue, einen tollen Laufevent im Erholungszentrum zu organisieren. Und am Donnerstag war es wieder einmal soweit.

Claus Stumpfer Stadtlauf braucht neue Anreize

Am Vormittag bei den Schülerläufen gelang es wiederum ausgezeichnet, über 400 Schüler trotz „Affenhitze“ zum Laufen zu motivieren. Die NMS Neulengbach und NMS Eichgraben sind immer hervorragend eingestellt, doch reisen mittlerweile zu diesem Laufevent auch viele Sportschulen aus Wien an. „Die Konkurrenz ist hier richtig groß“, musste auch Neulengbachs „Sportprofessor“ Kurt Teigl einsehen.

Ein ganz anderes Bild zeigte sich aber am Abend beim Hauptlauf. Das Starterfeld blieb trotz aller Bemühungen der Organisatoren überschaubar. Es waren noch weniger Starter als im Vorjahr gemeldet und die vielen Heurigenbänke bei Start und Ziel für die erhofften Besucher blieben praktisch allesamt leer.

Nur 26 Läufer wurden bei subtropischen 32 Grad um 19 Uhr von Stadtrat Gerhard Schabschneider auf die 4,8 Kilometer lange Strecke, einen vielleicht auch zu wenig attraktiven Rundkurs, geschickt. Achtmal musste dabei das Erholungszentrum umrundet werden! Eintöingkeit pur. Und Publikumsfreundlich ist der Lauf auch nicht, denn bei den vielen Überrundungen verliert man leicht den Überblick. Schließlich tummeln sich im Feld auch die Staffelläufer, die zwei Runden laufen.

Besonders kurios: Erstmals war mit Benny Lienhart aus Wien ein Profitriathlet am Start. Er überrundete alle Läufer und gewann in starken 15:14 Minuten.

Stadtlauf als Härtetest für Abstiegskampf

Am zweiten Platz landete mit Gasmend Thaqi ein Fußballer. Der Schönfelder spielte in der abgelaufenen Saison für Gerersdorf. Er nützte den Lauf als letzte Trainingseinheit vor dem Abstiegsspiel gegen Pyhra und lief starke 16:45 Minuten. Gerersdorf schaffte übrigens mit einem 3:3 in Pyhra den Klassenerhalt. Am dritten Platz landete Paul Steiner (16:48). Lokalmatador Thomas Unterhuber merkte man die „Babypause“ an. Er kam in 18:01 ins Ziel.

Zumindest bei den Damen gab es ein spannendes Neulengbacher Duell an der Spitze. Carina Franschitz setzte sich in 19:47 vor Silvia Ehm (20:11) und Verena Früh (20:27) durch.

Viele heimische Läufer bleiben diesmal dem Stadtlauf aber fern. SVN-Legende und Läufer Werner Lazelberger regt eine Verlegung des Laufs an: „Dieser Rundenlauf im Bad ist eines Stadtlaufs unwürdig. Es gäbe so viele Möglichkeiten oben in der Stadt eine attraktive Streckenführung zu planen!“