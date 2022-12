Kickbox-Nachwuchs geigt in Eichgraben auf

Werbung

Fighter aus sieben Bundesländern kämpften am Samstag in der zum Bersten vollen Turnhalle der Eichgrabner Schule. „Die Stimmung ist toll“, freute sich auch Bürgermeister Georg Ockermüller, der mit Vize Johannes Maschl neben zahlreichen Sponsoren, Gästen aus den Bundesländern und Freunden des Kickboxens aus der Region anwesend war.

WKF-NÖ-Landesverbandspräsident Florian Bartl und sein Team stellten eine perfekte Location bereit. Fürs leibliche Wohl sorgten Metin Ali und seine Crew.

Martin Petermann, Bürgermeister Georg Ockermüller, Florian Bartl und Fritz Exenberger (v. l.) bei den Neulingsmeisterschaften in Eichgraben. Foto: Andrea Stoiser

Verbandsarzt Dr. Stelzl bestätigte 52 Aktive aus sieben Bundesländern als kampfbereit, davon erfreulicherweise auch wieder zahlreiche Damen. Und in 42 Kämpfen musste Stelzl nie einschreiten, keine einzige ernsthafte Verletzung war zu diagnostizieren.

Viele Vereine aus den Bundesländern hatten ihre Toptalente entsandt, so etwa die Kärntner vom DRS Ebenthal bei Klagenfurt, dessen kleines Team zu beeindrucken wusste. Auch MMA-Experte Roberto Pastuch vom Hiro Gym brachte sein hervorragendes Team in Eichgraben an den Start. Und die Präsidenten der WKF-Landesverbände führten viele Gespräche mit neuen Vereinen und konnte am Ende sogar drei neue Mitgliedervereine für die WKF-Austria gewinnen. „Das war neben den sportlichen Leistungen ein sehr positives Ergebnis“, freute sich Bartl.

Burgenlands WKF-Landesverbandspräsident Thomas Zsalacz machte erfolgreich Werbung für das Kampfrichter Seminar Ost kommenden April in Illmitz. Der neu designierte steiermärkische WKF-Präsident Ernst Perner, der auch als Trainer des M.A.W. Trofaiach fungiert, hat bereits Interesse für die Ausrichtung der nächsten „ÖM Neulinge 2023“ im Frühjahr angemeldet.

„Derzeit findet in der WKF-Austria ein sportlicher Generationswechsel statt, die letzte Europameisterschaft in Wels hat es deutlich gezeigt“, weiß Bartl, dass die „Alten“ nach langer, guter Laufbahn oft nur mehr als Trainer tätig sind. „Unsere ‚jungen Wilden‘ sind international noch nicht ganz konkurrenzfähig, aber die Neulingsmeisterschaft am Samstag in Eichgraben setzte ein erfreuliches Zeichen, dass es nach dem gewaltigen Covid-19-Einschnitt mit den vielen Beschränkungen in unserem Sport endlich wieder aufwärts geht“, freut er sich.

Die nächste Europameisterschaft im kommenen Jahr sieht er für die meisten Talente noch zu früh kommen. „Sie sind alle mitten im Aufbau, aber der/die eine oder andere wird sich sicher auch da schon gut präsentieren können“, offt er. Den Fokus sieht er aber vor allem auf die Jubiläums-Weltmeisterschaft 2024 in Frankreich gerichtet. „Da müssen wir schauen, dass wieder mehrere Athletinnen und Athlten konkurrenzfähig sind.“

Die nächsten Veranstaltungen der WKF-Austria sind die VIP-Gala am 15. Jänner in Wien, das Semikontakt-Seminar am 4. Februar in NÖ (Ort steht noch nicht fest) sowie die „WKF-Staatsmeisterschaften“ am 10./11. März in Maria Anzbach.