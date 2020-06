Das zweite eTournament zur Sportdata-World-Series, an dem wieder einige rot-weiß-rote Karateka teilnahmen, ist für die Niederösterreicher nicht so erfolgreich wie das erste verlaufen: Einzig die aktuelle Weltranglisten-Erste der U-16-Kadetinnen, die Neulengbacherin Isra Celo, kämpfte sich in die Medaillenränge und wurde Dritte.

Die SLZ/HASL-Athletin bezwang in den Vorrunden die Litauerin Lana Neshina und die Deutsche Leonie Gebauer, und später im Viertelfinale Mila Markovic aus Montenegro. Eine überraschende und knappe Niederlage (0,3 Punkte Differenz) setzte es dann gegen die Norwegerin Marion Wester im Semifinale. „Ein glattes Fehlurteil“, ist Trainer Erhard Kellner erbost. Isra nahm die Bronzene aber gelassen hin: „Solange wir keine echten Turniere durchführen dürfen, sammeln wir unsere Erfahrungen eben in dieser Art von Wettkämpfen!“ Isra führt nach zwei Turnieren im U-16-Ranking dieser E-Turnierserie.

„Von fast verstörenden Kampfrichterentscheidungen betroffen waren auch Isras Schwestern Hilal und Funda, die deshalb die erste Runde gar nicht überstanden haben“, ist Kellner fassungslos. Funda Celo, die das SLZ nach vier erfolgreichen Jahren Handelsschule für Leistungssportler verlassen wird, nahm ihr Ausscheiden aber besonnen hin und meinte zu Kellner nur: „Bitte um Anmeldung für die nächsten drei Turniere!“ Kellner sieht sich in seinem Urteil aber bestätigt: „Dass so manche Kampfrichterentscheidung zweifelhaft war, das fanden auch nationale und internationale Kampfrichter, die das E-Turnier in sozialen Medien verfolgten und kommentierten.“

Knapp am Podest vorbei schrammten Sima Celo (U 14) und Florian Zöchling (U 16). Nach Siegen über die US-Amerikanerin Dorian Campos und Melissa Verdone musste Sima der späteren Siegerin Eszter Takacs (Ungarn) beim Bronzekampf ganz knapp (0,3 Punkte) den Vortritt lassen. Ähnlich erging es Mugendo-Kämpfer Zöchling, der nach Siegen über den Algerier Khayreddine Belaid und den Italiener Guiseppe Cosci gegen den Kanadier Ryan Koo ausschied.

Die nächsten Turniere mit Videobewertung für die Athleten aus dem Raum St. Pölten sind im Juni das „New Generation E-Tournament Montenegro 2020“, die „Karate e-Challenge 2.0 by Luca Valdesi“ und das „Austrian Junior Open 2020 E-Tournament“.