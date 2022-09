Parma ist nach sieben Jahren am Thron zurück

Werbung

In den letzten Tagen wurden im Kletterzentrum Innsbruck die Staatsmeistertitel im Bouldern, Speed und Vorstieg vergeben. Das große Finale erfolgte am Samstagabend mit der letzten Entscheidung im Vorstieg, die gleichzeitig für einen würdigen Abschluss von drei intensiven Klettertagen sorgte. Und es wurde ein Festtag für den NÖ Kletterverband!

Wenig überraschend verteidigte bei den Damen Jessica Pilz (ÖAV Haag) ihren Titel aus dem Vorjahr erfolgreich, sicherte sich ihren achten nationalen Lead-Erfolg in Serie.

Bei den Herren wurden durch das Fehlen von Olympia-Bronzemedaillengewinner Jakob Schubert (ÖAV Innsbruck) die Karten aber neu gemischt. Und Georg Parma (NFÖ Eichgraben) konnte sich nach einer exzellenten Performance über den zweiten Titel seiner Karriere freuen. Auch die Gesamtwertung aus Bouldern und Lead ging an Pilz und Parma, wobei sich Letzterer hier den Titel mit Nicolai Uznik (SV St. Johann i.R.) teilen durfte.

Parma spielte im Lead in Abwesenheit von Schubert nach langer Zeit wieder einmal seine ganze Klasse aus. Obwohl er erneut einer Schrecksekunde ausgesetzt war, setzte er sich im Finale gegen seine sieben Finalkontrahenten durch und feierte seinen zweiten Staatsmeisterschaftstitel. Erst zum zweiten Mal in den letzten zwölf Jahren ging ein Titel im Vorstieg nicht an Schubert. Und nach 2015 war es erneut Parma, der sich den Titel sicherte.

Platz zwei holte sich Mathias Posch (ÖAV Innsbruck), der einen tollen Fight lieferte und sich am Ende um zwei Züge geschlagen geben musste. Nicolai Uznik (SV St. Johann i.R.) holte nach Boulder-Gold am Ende im Lead noch Bronze und blieb dabei einen Zug vor seinem Bruder Timo.

„Ich bin extrem happy, auch weil ich in der Mitte der Route eine Schrecksekunde hatte – da ist mir der Fuß gegangen“, schildert Parma. „Als ich dann den nächsten Griff gehalten habe, bin ich wieder in den Rhythmus gekommen. Das war genau meine Route, da wollte ich es allen zeigen.“

Der Titel hat einen „extrem hohen Stellenwert“ für den 25-Jährigen, der in der Jugend Österreichs klettern dominiert hat und bereits 2015 seinen ersten Staatsmeistertitel im Lead geholt hat. Die letzten Jahre hat er in Graz studiert und waren eher durchwachsen.

„Ich hatte mit vielen Verletzungen zu kämpfen, aber jetzt ist mein Kopf wieder frei und ich bin fit. Vom Gefühl her bin ich am richtigen Weg“, zeigte sich Parma nach seinem Überraschungscoup erleichtert.