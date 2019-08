Geboren 1965 in Island hat Höski Adelsteinsson von dort sein Verständnis für das Islandpferd und seine Liebe zu ihm mitgebracht. Von Kindesbeinen an ist er mit diesen Pferden vertraut und versucht am Laabener Forsthof — fern der Heimat (seiner und der der Pferde) — ein Vermittler zwischen Reiter und Pferd zu sein.

In Österreich lebt Adelsteinsson nach mehreren kürzeren Aufenthalten seit 1987 und ist zu einem bekannten Gesicht auf den Siegerpodesten in der österreichischen Turnierszene geworden:

Oftmaliger NÖ-Meister im Fünfgang und Turniergesamtsieger;

Dreimaliger internationaler Rennpasschampion;

Weltmeister und Vize-Weltmeister in der Passprüfung (mit Ketill);

Zweiter Platz in der Passprüfung bei den Mitteleuropäischen Meisterschaften.