Der „Prinz von Eichgraben“, Florian Bartl hat erneut zhart ugeschlagen. Bei der 16. Night of Glory gewann er wieder eindrucksvoll durch K.o.

Bei vollem Haus fand die große Kickbox-Gala, im Veranstaltungszentrum Rudolfsheim Fünfhaus statt. Champions aus acht Nationen standen bei 13 Kämpfen im Ring. „Alle internationalen Kämpfe boten sehr hohes Niveau, auch die drei Europa-Titel Kämpfe waren ausgezeichnet“, schildert Florians Vater Bernhard Bartl, der den Kampf am Ring live mitverfolgt hat. „Auch viele polnische und tschechische Fans heizten die Stimmung kräftig auf“, berichtet wer.

Der Eichgrabener selbst trat in seiner Gewichtsklasse Vollkontakt K1 bis 81 kg Körpergewicht an. Sein Gegner war der starke Tscheche Ivo Crhak, der ihn zu einem Retourmatch herausgefordert hatte, nachdem sie sich bereits bei der 15. „Night of Glory“ im Frühjahr gegenüber gestanden waren. Damals ging der Superfight zwischen den beiden Ranglistenführenden aus Österreich und Tschechien klar nach Punkten an Bartl. D

Auch das Rematch war auf fünf Runden á zwei Minuten angesetzt. Und wie schon bei ihrem ersten Aufeinandertreffen zeigte sich Crhak vom Druck den Florian gleich von Beginn an erzeugte, sichtlich beeindruckt. „Dadurch hat er seine eigentlich starken Lowkicks gar nicht anbringen können“, schildert Bernhard Bartl.

In der zweiten Runde überzeugte Florian mit tollen Kombinationen und wuchtigen Körperschlägen. Mit einer starken Linke brachte er den Tschechen auch erstmals auf den Boden. Crhak musste vom Referee angezählt werden, konnte sich aber angeschlagen mit dem Gong in die Pause retten.

„In der dritten Runde ließ Florian dem Tschechen aber keine Chance mehr und nagelte ihn in den Seilen fest bis er wieder durch einen starken linken Hacken am Boden liegen blieb“, schildert Bernhard Bartl stolz. Es war dies bereits der 17. K-o.-Sieg seines Sohnes. Die Kampfbilanz liegt aktuell bei 29 Kämpfen, davon 27 Siege bei nur zwei Niederlagen. Auch 2018 bescherte Bartl trotz Bundesheer bisher nur Erfolge ein. So wurde er am 14. April zum dritten Mal in Serie österreichischer Staatsmeister, gewann beim größten Turnier Rumäniens, dem Colloseum-Event in Bukarest, gegen den dortigen Champion Flavius Boiciuc.

Bartl bereitet sich jetzt voll motiviert auf die WKF-Amateur-Weltmeisterschaft vor, die vom 5. bis 10. November in Buenos Aires ausgetragen wird.