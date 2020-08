Die Siegersdorfer Familie Reiterits war heuer wieder aktiv beim Extrem-Radwettbewerb ,,Race Around Austria“ mit Start und Zielort in St. Georgen/Attergau dabei. Gefahren wurde nonstop vom 12. bis 15. August.

„Mein ältester Sohn Philipp war einer der insgesamt 14 gemeldeten Starter, welche die enorme Herausforderung über die verkürzte 1.500er Distanz, auf sich nahmen“, erzählt Felix Reiterits. Ein weiterer Sohn, Tobias, begleitete Philipp im Betreuer-Fahrzeug, während der Vater seinen Sohn auf mehreren Streckenabschnitten bis ins Ziel anfeuerte.

„Ich wollte nur meine Zeit vom ersten Start im Jahr 2017 ein wenig verbessern. Jetzt bin ich acht Stunden schneller, Wahnsinn!“Philipp Reiterits übertraf seine Erwartung

Dieser Wettbewerb gilt auf der Extremdistanz über 2.200 Kilometer als das härteste Radrennen in Europa und ist auch gleichzeitig eines der internationalen Radrennen, welches zur Qualifikation für das weltweit schwerste Radrennen, nämlich das ,,Race Across America“ (RAAM), berechtigt.

Nachdem Philipp Reiterits mehr als 8.500 Kilometer im Training von Jänner bis Juli abgespult hatte und durchschnittlich jede Woche rund 15 Stunden (maximal bis zu 20 Stunden) für diesen Rad-Wettbewerb trainiert hatte, erfolgte der Start am Mittwoch um exakt 14.56 Uhr.

Hartes Training machte sich bezahlt

„Für mich war‘s eine persönliche Challenge, die ich heuer nicht nur wieder schaffen wollte, sondern mein Ziel war es, meine Ankunftszeit beim ersten Start im Jahr 2017 doch wesentlich zu verbessern“, sagt Philipp. Damals hatte er nach 83:30:29 Stunden das Ziel gesehen. Doch standen wieder eine Vielzahl von hohen und schwierigen Bergen im Weg, um die Strecke zu absolvieren.Die Vorgabezeit des Veranstalters waren hundert Stunden inklusive Ruhepausen, spätestens dann war das Rennen zu beenden.

Begleitet wurde Philipp mit einem eigens angemieteten Pace-Car von den Crew-Mitgliedern Beatrix und Christian Beichel (ebenfalls ein RAA-Finisher), Beate Staudigl und Bruder Tobias.

Das Rennen begann mit hohem Tempo aller Teilnehmer und Reiterits erreichte den Grenzort Suben nach knapp 105 Kilometern bereits um 18.05 Uhr mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von fast 34 km/h auf seinem Zeitfahr-Rennrad. Dann ging es weiter über die Donaubrücke Niederranna, ehe für den Streckenabschnitt Mühlviertel (OÖ) aufs Bergrad gewechselt wurde. „Bereits da warteten die ersten Berge auf uns“, berichtet Reiterits.

Kurz nach Freistadt erreichte Philipp nach Mitternacht dann am Donnerstag den höchsten Punkt bei Sandl (925 m Seehöhe) und die weitere Fahrt in der Nacht führte durchs Waldviertel, vorbei an Gmünd, Litschau, Karlstein und Drosendorf.

Erst mit dem Beginn des Weinviertels wechselte Reiterits vom Bergrad wieder zurück aufs Zeitfahr-Rennrad und hoffte dabei, ein bisschen Rückenwind aus Nordwest bis Nord ausnützen zu können.

„Auch dass es nicht allzu heiß am Tag werden würde, war unsere Hoffnung“, seufzt Reiterits, denn es sollte alles anders kommen. Anstelle eines Rückenwinds wehte ein steter Gegenwind aus Süden mit 20 km/h auf den weiteren 250 Kilometern und zusätzlich stieg die Tagestemperatur im Marchfeld bis auf 33 Grad Celsius.

Diese doppelte „Strafe“ machte allen Radrennfahrern während des Tages zu schaffen und einige konnten deshalb das Rennen nicht beenden. Trotz dieser erschwerten Bedingungen war Reiterits heuer nach der Durchquerung Niederösterreichs bereits um mehr als zwei Stunden schneller als 2017 unterwegs.

privat Kampfgeist bewiesen. Philipp Reiterits absolvierte die 1500-km-Strecke rundum Österreich in drei Tagen, drei Stunden und 33 Mi nuten.

Kurz nach 16 Uhr ging dann es über die Donaubrücke bei Hainburg ins nächste Bundesland. „Am Regenradar konnten wir bereits erkennen, dass auf der Fahrt durch das Burgenland, Gewitter und schwere Regenfälle zu erwarten waren“, erzählt Vater Felix, der in der Nähe von Mattersburg bei Marz/Rohrbach zusammen mit Herbert Schweyer seinen Sohn und das Betreuerteam mit einem Transparent empfing.

Doch schon nach wenigen Kilometern setzte dann am Sieggrabener Sattel der Regen ein und am Freitag, 14. August um elf Minuten nach Mitternacht erreichte Philipp den höchsten Punkt im Burgenland, die Passhöhe Geschriebenstein (807 m).

Kurz nach Erreichen der Steiermark wurde nach einer Fahrzeit von fast 40 Stunden die erste Schlafpause von 30 Minuten (Power-Napping) kurz vor Kalch eingelegt. Danach ging es um sechs Uhr früh über Halbenrain und Spielfeld über die steirische Weinstraße zur 26 Kilometer langen Auffahrt auf die Passhöhe Soboth (1361 m) mit Steigungen von bis zu 14 Prozent. Danach war Kärnten erreicht und bei Bleiburg kurz vor Sittersdorf waren tausend Kilometer abgespult.

Weiter ging es durch das Rosental, das Gailtal und das Lesachtal bis Obertilliach, wo der letzte größere Anstieg (750 Höhenmeter) des Tages noch zu meistern war. Obertilliach erreichte Philipp am Samstag, 15. August um exakt 00:56 Uhr. Danach erfolgte noch die Abfahrt über Sillian Richtung Lienz, wo nach 60 Stunden Fahrzeit wie geplant die zweite und letzte Schlafpause von einer Stunde eingelegt wurde.

Auf den letzten 250 Kilometern warteten dann die größten Herausforderung des RAA-1500. Es ging um vier Uhr früh sofort Schlag auf Schlag los – 550 Höhenmeter auf den lselsberg (1201 m), Abfahrt nach Winklern und erneut Bergfahrt auf den Großglockner via Heiligenblut Hochtor (Passhöhe 2504 m und Fuschertörl (2428 m) mit 1.930 Höhenmetern gesamt auf einer Strecke von 45 Kilometern.

Auf der Passhöhe Hochtor hatten die Fahrer bereits 1.280 Kilometer mit dem Rad zurückgelegt. „Ich war zu diesem Zeitpunkt um mehr als sieben Stunden schneller als 2017 und hatte mich vom anfänglichen neunten Platz aller gestarteten Teilnehmer sukzessive auf den nunmehr dritten Platz vorgekämpft“, berichtet er von einem nunmehr neuen Ziel. „Rang drei wollte ich nun definitiv nicht mehr aus der Hand geben!“

Rasante Abfahrt vom Großglockner

Auf der Abfahrt vom Großglockner erreichte Philipp mit 80,7 km/h die höchste Geschwindigkeit auf der Tour. Nach dem der letzte große Berg, der Hochkönig mit Filzen-Sattel (1290 m) und Dientner-Sattel (1370 m) mit jeweils einer Steigung von 14 Prozent und gesamt 787 Höhenmetern gegen 14 Uhr überfahren waren, warteten nur mehr Hundert Kilometer bis ins Ziel. Ab Mondsee begleiteten dann Fans und Vater Felix den Fahrer bis ins Ziel.

Am Samstag, 15. August um 18.29 Uhr war es dann soweit - nach fast 1.500 Kilometern und über 17.000 Höhenmetern, genoss Philipp Reiterits die Zieldurchfahrt. Drei Tage und drei Nächten war er im Rennsattel gewesen um die Runde abzuschließen. Seine neue persönliche Bestzeit: 3 Tage, 3 Stunden und 33 Minuten und auch der Traum von Platz drei hatte sich erfüllt.

„Wahnsinn, um fast acht Stunden schneller als vor vier Jahren“, jubelte er. Bei der Siegerehrung noch am Samstag um 22 Uhr am Hauptplatz von St. Georgen bedankte sich Reiterits bei seiner Crew, konnte sein sensationelles Abschneiden aber noch immer kaum fassen.

Nicht nur an der Strecke, sondern auch via Social Media Live-Berichterstattung wurde Philipp Reiterits, der 2017 beim RAA den Spitznamen ,,Magic Machine“ erhielt, von seinen Freunden und Bekannten während des gesamten Rennens angefeuert und zum Schluss auch entsprechend gefeiert. Denn schneller als Reiterits waren heuer nur Steirer Eduard Fuchs und der Oberösterreicher Markus Fiedler.