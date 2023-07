Everest-Challenge: Viele Radfans bei Pötzls Weltrekordversuch

Am Forsthof erreicht man nur mehr zu Fuß den mit 893 Höhenmetern höchsten Berg des Wienerwalds, den der Neulengbacher nun bereits zum zweiten Mal ins Visier nahm, im Zuge einer sogenannten „Everest-Challenge“, die sich vor allem in der Pandemiezeit in Ermangelung an echten Rennen weltweit extremer Beliebtheit erfreuten.

Pötzl schlug ungefähr zur Mitte des Berges sein Camp auf und wurde bei diesem Weltrekordversuch von zahlreichen Fans aus ganz Niederösterreich unterstützt, die von seinem unternehmen über Social Media erfahrne hatten. „Viele von ihnen haben mich auch immer wieder den Berg hoch begleiteten, was eine enorme Motivation war“, bedankt sich der RCN-Fahrer. Auch vom Verlauf des Unternehmens wurde die Informationen regelmäßig im Internet aktualisiert. Alle Radfans gratulierten zu dieser Idee und wünschten alles Gute. Pötzl erreichte das Ziel aber erst nach NÖN-Redaktionsschluss.