Neulengbacher RC-Asse bei Tour Transalp: 19 Pässe in sieben Tagen

Sieben Tage, 19 Pässe, 850 Kilometer, 19.000 Höhenmeter lauten die stolzen Daten der Tour Transalp 2023. Ulrich Leodolter und Michael Janotta vom RC Neulengbach bilden das Team „Die zwei Musketiere“ und starteten in der Klasse Team Grand Masters. Sabine Kornelson und Karl Pötzl bildeten das Team „SaKa v2“ bei den Mixedteams. Für beide Neulengbacher Crews war es heuer bereits die zweite Teilnahme und entsprechend groß gestalteten ich die Erwartungen. „Schließlich soll das Gelernte aus dem Vorjahr helfen, manchen Fehler nicht mehr zu machen“, formulierte Pötzl seine Theorie. Eine Änderung bei den Teams wurde bereits im Vorfeld umgesetzt. Es wurde nicht nur Kondition trainiert, sondern auch ein Fahrtechniktraining besucht. „Zur Verbesserung der Sicherheit war dieses in den langen und schnellen Passabfahrten Gold wert“, sagt Pötzl.

Fastzusammenstoß mit Kühen als erster Aufreger

Los ging es am ersten Tag bei Sonnenschein in Lienz (Osttirol), 115 Kilometer (1900 Hm) warteten auf Pötzl und Co. Und der Staller Sattel ging gleich einmal auf 2000 Meter rauf. „Doch aus dem Vorjahr hatten wir gelernt, dass wir unsere Körner über sieben Tage einzuteilen hatten. Wer zu viel zu Beginn investiert, der wird am Ende viel leiden“, lautete der Vorsatz Kräfte zu schonen. Doch leichter gesagt als getan! „Gesperrte Straßen, die Autos am Straßenrand zum Halten verdonnert und das Publikum zahlreich vertreten, lässt einen wie ein Profi fühlen und das ist so schön, dass man gleich bedingungslosen in den Rennmodus übergeht“, lacht Pötzl. „Die schmale Abfahrt vom Staller Sattel bringt dann den ersten Schockmoment: „Kühe vor uns, in unserer Spur!“, schildert Pötzl, der einen Zusammenstoß nur mit Mühe vermeiden hat können. Beendet wurde die Etappe vom Team „Die zwei Musketiere“ auf Platz 14 und vom Team „SaKa v2“ auf Platz 8.

Hagelschauer 200 Meter vor dem Ziel am Passo Role

Gleich am zweiten Tag stand die Königsetappe über 134 Kilometern mit 3.300 Hm am Programm. Drei Pässe waren zu bezwingen, einer davon der Passo Giau. Dieser ist mit 2236 Metern zugleich der höchste Punkt der Tour und beim Giro d’Italia stand er ebenfalls am Programm! Erstmals ist richtig Leiden angesagt. „Aber ein Blick zu den Mitstreiten zeigt, dass auch andere mit der Kombination Sonne und Berg zu kämpfen hatten“, sagt Pötzl. Das mit der Sonne sollte sich aber ändern: Am letzten Pass, dem Passo Role, gab es eine Bergankunft. Rund 200 Höhenmeter vor dem Gipfel setzte ein Gewitter ein! „Hagel begleitete uns über die Kuppe und Regen sowie Kälte zurück ins Tal. Es sollte aber der einzige Schlechtwetterabschnitt bleiben.

„Spaßbefreite“ Abfahrt vom Monte Grappa

Auf der kurzen dritten Etappe war vor allem der lange Anstieg auf den Gipfel des Monte Grappa bewältigen, 1500 Höhenmeter am Stück galt es zu überwinden. Der schlechte Zustand der Straße tat bergab dann sein Übriges, „einfach spaßbefreit“, maulte Pötzl, der da auch das geniale Panorama nicht richtig genießen konnte.

Rang fünf als Bestleistung bei der Königsetappe

Es folgte die längste Etappe, mit zunächst 50 km verhältnismäßig flach. Dadurch bildeten sich Gruppen und das Rennen war zunächst entsprechend schnell. „Im Windschattens konnte man auch gut Körner sparen, was wichtig war, denn natürlich endete das ganze wieder mit einer Bergankunft. Und das Team Pötzl/Kornelson konnte sich gegen seine direkten Konkurrenten im Gesamtergebnis am letzten Anstieg durchsetzen. Mit dem fünften Platz fuhren sie auch ihr bestes Etappenergebnis ein.

Magen rebelliert schön langsam gegen Nahrungszufuhr

Der fünfte Tag versprach nochmals 3200 Höhenmeter. Das Ziel sollte Kaltern am See sein, zuvor war noch der Manghenpass der Scharfrichter! „Sowohl rauf, als auch in der Abfahrt“, wie Pötzl betont. Die Strapazen machten sich nun bei ihm schon richtig bemerkbar. „Wir konnten die Gruppen nicht mehr so halten, wie zu Beginn und die Beine wollten nur mehr sehr widerwillig in die Pedale treten. Auch die Nahrungsaufnahme, ein essenzieller Bestandteil des gesamten Vorhabens, gestaltete sich immer mühsamer: Der Magen rebelliert nun gegen Gels, Riegel und Iso-Getränk. „Und der Hintern entwickelte langsam eine Abneigung gegen den Kontakt mit dem Sattel.“ Abgelenkt von der Fahrt durch die Weinberge bei Kaltern schafften es die Neulengbacher dennoch ins Ziel. Als Belohnung gab's eine Nächtigung in besten Hotel der gesamten Tour. „Alle waren sich einig, dass nun eigentlich ein guter Zeitpunkt für ein paar Tage Entspannung in diesem Domizil wäre, aber der Veranstalter hielt dagegen“, lacht Pötzl.

Bergzeitfahren mit über 20 Prozent Steigung

Statt Urlaubsfreuden standen am nächsten Tag schon wieder drei Pässe zwischen Start und Ziel im Weg. Der erste davon war der Mendelpass, der Hausberg von Kaltern. Sportlich war es heute quasi ein Intervall-Fahren mir drei langen Intervallen. Die Zeitnahme endete nämlich am Gipfel des zweiten Bergs. Danach ging es außerhalb der Wertung auf der Strecke weiter bis Kilometer 95. Dort startete ein 10-km-Bergzeitfahren, in unserem Fall ein Paar-Bergzeitfahren. Eine ganz besondere Erfahrung, wie Pötzl erzählt: „Die Strecke machte einen 90 Grad Linksknick, hinein in eine sehr, sehr schmale Gasse. Und plötzlich tat sich vor uns eine Wand auf! Einige mussten sogar kurz zurück, um in den kleinsten Gang schalten zu können, andere wiederum stiegen ab, um zu schieben. Aber auch Schieben war anspruchsvoll: Der Beginn des Abschnitts war rund einen Kilometer lang mit einer Steigung von durchgehend über 20 Prozent. Der Modus war eine neue Erfahrung für uns. Eine durchaus interessante, wenn auch sehr intensive.“

Schlusstag mit Positionskämpfen

Vor dem Schlusstag begann nun auch Pötzl aufs Klassement zu schielen. Ist noch eine Verbesserung der Platzierung möglich, oder ist absichern das Richtige. Denn auch auf der letzten Etappe wird nichts hergeschenkt: Weder vom Veranstalter, noch den Teilnehmern. Gleich zu Beginn auf den Monte Bondone gab e nochmals einen Anstieg mit 1100 Hm. Heftiger Wind erschwerte diese Aufgabe maßgeblich. „Wir kämpften, unsere Konkurrenten waren in Sichtweite und das brachte uns letztlich ins Etappenziel am Berg Santa Barbara“, sagt Pötzl.

Leodolter/Janotta mit starkem Finish

Mit dem achten Rang in der Tageswertung belegten Leodolter/Janotta auf der letzten Etappe ihr bestes Ergebnis der Transalp! „Sie haben sich die Kräfte optimal eingeteilt“, lobt Pötzl, der sich ebenfalls stolz sein Finishertrikot samt Medaille abholen konnte. Mit einer Gesamtzeit von 33:51 Stunden belegte das Team „Die zwei Musketiere“ Platz elf unter 50 gestarteten Duos. Kornelsen/Pötzl belegten als SaKa v2“ in 30:12 Rang sechs unter 26 gestarteten Mixedteams.