„Stromfresser“ Fußball & Flutlicht: Umrüstung schwer finanzierbar

Sechs Vereine tragen derzeit ihre Ligaspiele daheim bei Flutlicht aus, Altlengbach, Eichgraben, Neulengbach, Pressbaum, Purkersdorf und Gablitz, allerdings alle noch mit klassischen Halogen-Flutlicht-Anlagen.

Die anhaltende Energiekrise regt die Vereine aber zunehmend zum Nachdenken an. So gibt es beim USV Eichgraben bereits konkrete Überlegungen. „Wir haben uns ein Angebot für eine Umrüstung eingeholt“, erklärt Obmann Dejan Stajkovic.

„Wir werden wohl dazu übergehen, dass wir in Zukunft wieder unter Tags spielen.“Eichgraben-Obmann Dejan Stajkovic

Mit Förderungen wären auf den Klub dabei Kosten von rund 15.000 Euro zugekommen. „Das gibt unser Budget aber aktuell nach den Corona-Jahren nicht her“, bedauert er und will künftig lieber auf Flutlichtspiele verzichten. „Wir werden wohl dazu übergehen, dass wir in Zukunft wieder unter Tags spielen“, sieht er ohnehin durch die vielen Klubs, die auf Flutlicht setzen, die Attraktivität von beispielsweise Sonntagsterminen derzeit wieder stark erhöht.

Ähnlich sieht es Stefan Janko, Obmann des SV Altlengbach, der im Klub die Diskussion zum Thema zwar erst in den nächsten Monaten führen will, aber ebenfalls die Finanzierung der Umrüstung derzeit als unrealistisch erachtet. Obwohl er auf die Freitagabendspiele ungern verzichten will, weil sie natürlich bei den Spielern sehr beliebt sind. „Sie trainieren ohnehin schon dreimal die Woche, da sollte dann das Wochenende wenigstens frei sein.“

Doch mittlerweile machen sich auch bei den Altlengbachern die höheren finanziellen Aufwendungen beim Flutlichtbetrieb negativ bemerkbar. „Eine Umrüstung auf LED-Technik ist mit Sicherheit eine gute Sache, aber auch ein teures Unterfangen in der Anfangsinvestition“, schreckt Janko vor den hohen Kosten von fast 50.000 Euro noch zurück, auch wen rund die Hälfte gefördert werden würde.

Auch hadert Janko ein wenig mit dem Verband. „Der Grund, weshalb nun auch die Lux-Anforderungen in unserer Klasse ab der Saison 2023/24 hinaufgesetzt werden, erschließt sich mir in diesen Krisenzeiten nicht wirklich. Am Ende wird das dann, zumindest in den unteren Klassen, eher auf früher ausgetragene Spiele hinauslaufen. Ob das auch Auswirkungen auf Umsätze in der Kantine hat, muss man sich ansehen“, sagt Janko.

Bei Purkersdorf und Gablitz sind die Obmänner zugleich auch SPÖ-Gemeinderäte und sehen bei der Energiekrisenproblematik verstärkt die Bundespolitik in der Pflicht. FCP-Obmann Dieter Pawlek findet es „vom Prinzip her falsch“ solche Dinge wie LED-Umrüstung auf Fußballplätzen auf Gemeinden und Vereine abzuwälzen.

„Die wurden schon während Corona ziemlich im Stich gelassen, die werden das jetzt nicht so einfach stemmen können“, ärgert er sich. „Und wenn der Bund jetzt posaunt, dass alle Energie sparen müssen, dann muss er die Grundlagen dafür schaffen. Infrastruktur, Strom, Gas – das sind alles Sachen des Bundes. Die Konzerne bekommen großzügige Hilfen ausgezahlt, aber als Verein muss man betteln gehen. Das sind politische Entscheidungen!“

Trotzdem steht er einer Umrüstung auf LED grundsätzlich positiv gegenüber. „Das Thema steht bei uns seit Jahren im Raum. Wir würden schon gerne auf LED umsteigen, aber es ist ganz einfach eine finanzielle Frage. Ich habe ein Angebot erhalten, das sich auf 50.000 Euro nur für das Hauptfeld beläuft. Es dauert lange, bis sich das amortisiert.“

Für SVG-Obmann Andreas Forche ist eine Umstellung auf LED beim SV Gablitz derzeit überhaupt kein Thema. „Da haben andere Projekte Priorität. Am Sportplatz wird gerade der Zaun erneuert. Das nächste wird die Heizung sein. Wir heizen noch mit Öl, da schauen wir uns gerade nach Alternativen um. Das Flutlicht umzurüsten würde etwa 40.000 Euro kosten. Das geht sich nicht aus, auch wenn uns die Gemeinde bei den Projekten immer unterstützt.“

Für Forche ist es auch „kein Beinbruch“, wenn man künftig weniger Spiele am Freitagabend bestreitet. „Derzeit spielen ja fast alle Klubs im Wienerwald zur selben Zeit ihre Heimspiele. Bei der Konkurrenz muss man sich ohnehin genauer ansehen, ob sich da Flutlichtspiele auch in der Kantine überhaupt noch rechnen.“