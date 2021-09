Ruhig ist es in den letzten Jahren geworden, um die einst so erfolgreichen Sandhoppers Innermanzing. Doch nun könnte sich das Blatt wenden. Denn mit Tobias Trautwein haben sie einen neuen Shooting-Star. Mit dem Gesamtsieg des Beach-Wienerwaldcups zeigte der Innermanzinger, welches Potenzial ihn im steckt.

Würdig fiel die Feier bei der Übergabe des Siegespokals durch den Organisator des Wienerwaldcups, Purkersdorfs Sportstadtrat Albrecht Oppitz, an Immermanzings Vizebürgermeister Johann Leitner aus. Trautwein holte den Pokal nämlich für den Ort Innermanzing, wo er nun im Gemeindeamt ein ganzes Jahr ausgestellt sein wird.

privat

Für Trautwein gab‘s einen Gastrogutschein im Wert 100 Euro, den Turniesponsor Rudi Dräxler von Immobilien-Dräxler überreicht hat.

Mit zwei Siegen auf der Tour und einigen Topplätzen konnte Trautwein mit verschiedenen Partnern, allen voran Sandhoppers-Legende Michi Schmidt, den Gesamtsieg erringen.

„Highlight war natürlich der Heimsieg im August auf der Sandhoppers-Anlage“, erzählt der Champion. Auch der dritte Platz ging an Innermanzing, durch Tobis Bruder Markus Trautwein.

Als Belohnung für die tolle Erfolgsbilanz der Sandhopppers in diesem Jahr konnten einige motivierte Auserwählte auch bei einem Workshop mit ihren Idolen Clemens Doppler und Alex Horst im Donau City Sport Center in Wien mitmachen.

Tobias und Markus Trautwein, Tanja Kainrath und Emilio Schmidt durften hautnah unter der Anleitung des Profitrainers Robert Nowotny ein gesamtes Training mit den Vize-Weltmeistern von 2017 absolvieren. am Ende konnten Tobi Trautwein und Tanja Kainrath bei einem „King of the court“ gegen Doppler/Horst den Sieg unter allen Teilnehmern einfahren.