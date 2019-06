Nach der geringen Teilnehmerzahl in der Vorwoche beim Neulegbacher Stadtlauf (die NÖN berichtete) folgte zu Fronleichnam gleich das nächste Debakel für einen Laufveranstalter im Wienerwald. „Das war mein letzter Schöpflberglauf“, verkündete Laufpapst Walter Zugriegl enttäuscht, dass die zugesagte Unterstützung von der Gemeinde in Laaben auch nicht in entsprechendem Ausmaß vorhanden gewesen sei.

„Es gibt keinen Ansprechpartner von der Gemeinde“, fühlte sich Zugriegel alleingelassen. Erst in letzter Minute sprang Innermanzings Vizebürgermeister Johann Leitner, selbst ein begeisterter Hobbyläufer ein, und beförderte im Privat-PKW alle Utensilien für die Zielankunft auf den Berg zur Schöpflhütte.

Doch auch das Starterfeld war diesmal nicht berauschend. „Nur 43 Starter sind für einen zum österreichischen Berglaufcup zählenden Event eine herbe Enttäuschung“, muss Zugriegl zugeben.

Die Strecke war altbekannt und forderte bei großer Hitze den Startern alles ab. Vom Laabner Sportplatz ging es über sieben Kilometer zur 893Meterm hoch gelegenen Schöpflhütte. Für einen zweikampf um den Sieg zwischen den Lokalmatadoren Christof Leitner aus Innermanzing und Josef Kalousek aus Altlengbach schien alles angerichtet zu sein. Doch ein 40-jähriger Berndorfer machte den beiden einen Strich durch die Rechnung. Stefan Wrzaczek zeigte bei dieser Hitze eine großartige leistung und bewältigte die Strecke in 34:16 Minuten.

Damit siegte er vor Leitner, der mit großem Respektabstand folgte (38:22). „Ich bin zu schnell die ersten zwei Kilometer angegangen, das hat sich fürchterlich gerächt“, analysierte er seine Performance. Auf dem dritten Platz landete Peter Schindler aus Neulengbach. Klassensiege gab es für Moneymaker Alexander Rüdiger (M 50), der sich nach dem Mount-Everest-Marathon in bestechender Form zeigte, sowie Josef Kalousek (M 30).

Pechvogel des Tages war mit Sepp Ofner ein weiterer Lokalmatador. Der Laabener musste auf seinem Hausberg nach nur zwei Kilometer aufgeben. „Eine Verletzung quält mich schon das gesamte Frühjahr, die ist wieder akut geworden“, klagte er.

Als knallhart erwies sich einmal mehr der Maria Anzbacher Josef Ratteneder: Trotz Sturz mit Nasenbeinbruch erreichte er blutüberströmt das Ziel und feierte einen Klassensieg in der M 70!

Bei den Damen siegte die Freundin des Innermanzingers Christoph Leitner, die Scheibbser Lehrerin Franziska Füsselsberger in 43:18 vor Nicole Wrzaczek und Daniela Mayerhofer.