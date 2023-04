Mit 13:0-Toren zum Schülerliga-Bezirkstitel

Werbung

„Der April macht was er will!“ Diese alte Bauernweisheit passt perfekt, um die bescheidenen Wetterbedingungen zu beschreiben, die beim bezirksübergreifenden Turnier in Wilhelmsburg letzte Woche geherrscht haben. Aber Wetter hin, April her. Was an diesem Tag fußballerisch passiert ist, kann aus Sicht der Neulengbacher Burschen in keinem Hollywood-Drehbuch der Welt schöner beschrieben werden. Um es kurz zu machen: Zuerst wurden die Hausherrn 3:0 besiegt, dann St. Georgen als Vertreter des Bezirks St. Pölten Stadt ebenso wie Böheimkirchen jeweils gar mit 5:0!

Teigl schwärmt vom besten Team, das er je trainieren durfte

Die Freude bei den Neulengbacher Jungs war grenzenlos, als der Schlusspfiff beim letzten Spiel ertönte. „Und das zurecht, denn sie haben für mich Historisches geleistet“, meinte auch Trainer Kurt Teigl, der sich an keine vergleichbar überlegene Mannschaft erinnern kann, die er in seiner langen Ära als Schülerliga-Coach betreuen durfte. „Ich bin wirklich lange dabei und habe vorher mit Purkersdorfer und jetzt auch schon etliche Jahre mit Neulengbacher Teams immer wieder große Siege feiern dürfen, aber so etwas ist mir in meiner Karriere noch nicht untergekommen. Diese Mannschaft ist so derartig souverän durchs Turnier gegangen, wie ich mir das in meinen kühnsten Träumen nicht vorgestellt habe“, schwärmt Teigl und freut sich jetzt schon auf die nächsten Spiele um den Landesmeistertitel.

„Gegner waren kein Fallobst“

„Mit dieser Truppe ist noch einiges möglich“, zeigt sich auch Severin Strasser überzeugt, der ebenfalls bei den Neulengbachern an der Seitenlinie steht. „Aber dieses Ergebnis ist einfach nur fabelhaft. Das waren ganz tolle Spiele, so etwas passiert nicht alle Tage.“ Beide Trainer glauben auch, dass die Konkurrenten durchaus ordentlichen Fußball gespielt haben. „Diese Mannschaften sind kein Fallobst, haben auch gute Trainer an ihren Seitenlinien stehen“, weiß Teigl. Und Strasser gratuliert den gegnerischen Spielern. „Sie haben bis zum Schluss gekämpft!“

Direktor Pölzl freut auch der dritte Platz der U 13

Auch der Direktor der Mittelschule Neulengbach Thomas Pölzl zeigt sich natürlich angetan vom Erfolg seiner Schüler. „Ein Torverhältnis von 13:0 bei einem Turnier sagt eigentlich alles. Ich ziehe meinen Hut vor der Leistung unserer Schüler und wünsche ihnen für die weiteren Spiele alles Gute!“ Neben dem Erfolg der U 15 wäre der dritte Platz der Neulengbacher U 13 fast untergegangen. Pölzl lobt aber auch die jüngere Truppe. „Ein dritter Platz ist ebenfalls sehr respektabel. Einmal Bronze und einmal Gold. So kann es weitergehen!“