Neulengbachs Weißes Ballett tanzt unter die NÖ-Top 16

Die Freude bei den Jungs aus dem Wienerwald war riesig, als der Schlusspfiff im letzten Regionalturnier-Spiel im Stadion Blindenmarkt ertönte. Soeben hatten sie den favorisierten Lokalmatadoren hochverdient ein torloses Remis abgerungen. Und dieses bedeutete den Aufstieg unter die besten 16 Teams Niederösterreichs. Da blieb selbst dem erfahrenen Schülerliga-Trainer und Olympiateilnehmer Kurt Teigl (Calgary, 1988) die Spucke weg. „Um in der Bobfahrer Sprache zu sprechen: Dieser Aufstieg war ein Tausendstel-Krimi!“

Nachdem sich die Mittelschule Neulengbach mit einem 13:0-Torverhältnis als Bezirksmeister (St. Pölten/St. Pölten Land) klar durchgesetzte hatte, wurde die Luft beim Regionalturnier doch merklich dünner. Die Nervosität war den in weiß einlaufenden Neulengbachern im ersten Spiel gegen Euratsfeld auch deutlich anzumerken. „Das Spiel wurde auch deshalb etwas unglücklich 1:2 verloren“, findet Teigl. Dabei wurden dem Gegner zwei Elfmeter zugesprochen. Der Anschlusstreffer kam zu spät.

Doch die Neulengbacher rafften sich nochmals auf, um im letzten Moment doch noch den Aufstieg zu fixieren. „Ab dann gab es nur mehr Entscheidungsspiel“, erzählt Teigl. Das erste gegen die Topmannschaft aus Waidhofen/Ybbs. Es musste ein Sieg her! So agierten die Neulengbacher Jungs auch von der ersten Sekunde an. Das Spiel konnte dank einer kollektiven Spitzenleistung 3:2 gewonnen werden. Und dann ging es um Alles oder Nichts gegen Blindenmarkt. Wobei ein Remis den Neulengbachern genügen sollte. Obwohl verlieren verboten war, spielten sich die Neulengbacher gegen den Topfavoriten sogar leichte Vorteile heraus und ließen kaum Chancen zu.

Auch Severin Strasser, der zweite Betreuer der Jungs aus dem Wienerwald, freut sich mit seinen Schützlingen: „Kompliment, das war wieder eine Spitzenleistung!“ Auch MS-Direktor Thomas Pölzl zeigt sich begeistert: „Ich bedanke mich bei allen Beteiligten dieses historischen Erfolgs, auch bei allen Vereinen in und um Neulengbach, ohne die wir solche Erfolge nicht feiern könnten. Und ohne die Mithilfe aller Lehrerinnen und Lehrer, die Kinder sogar vom Regelunterricht freistellen, wären diese Erfolge ebenfalls nicht möglich. Die Mittelschule Neulengbach ist auch sportlich top und das freut mich!“