Für die Nachwuchsschwimmer ging am Wochenende im Innsbrucker Tivoli-Bad mit den österreichischen Meisterschaften das Saisonhighlight über die Bühne. Der für den SC Hakoah Wien startende Tullnerbacher Clemens Freudenthaler konnte bei drei Starts zweimal aufs Stockerl klettern. Bronze gab es für den 15-Jährigen über 100-m-Freistil in der Zeit von 56,67 Sekunden, womit er seine persönliche Bestzeit gleich um 1,66 Sekunden unterbieten konnte. Und Dritter wurde Freudenthaler auch über 100-m-Delfin in 1:03,39 Minuten, womit die Verbesserung sogar 1,87 Sekunden betrug. Nur über die kurze Rückenstrecke blieb er auf der Langbahn neun Hundertstel hinter seiner alten Bestmarke, weshalb es auch „nur“ Rang sechs gab.

„Aufgrund der guten Ergebnisse wurde ich aber zum Nachwuchskaderlehrgang des ÖSV einberufen“, freute er sich.

Fünf Athleten waren in Tirol auch für den ESV St. Pölten am Start. Und auch sie waren auf dritte Plätze abonniert — gleich fünf Bronzene wurden nach Hause gebracht. Außerdem gab es 18 Finalplätze und 15 persönliche Bestzeiten.

Selina Lenz sicherte sich sowohl über 100-m-Freistil (1:01,79) als auch die doppelte Distanz (2:14,26) Rang drei. Über 200-m-Rücken landete Lenz mit 2:43,46 am vierten Platz. Die Bronzemedaille in dieser Disziplin blieb aber dank Emilia Schifflhuber mit 2:41,57 in ESV-Händen.

Auch in den anderen Disiziplinen glänzte Schifflhuber mit persönlichen Rekorden, ebenso wie Lisa Koban: Mit einer Zeit von 1:23,13 über 100-m-Brust erreichte sie den dritten Platz. Über 200-m-Brust in 3:00,74 verbesserte sich Koban gleich um ganze acht Sekunden, was den vierten Platz nicht ganz so ärgerlich machte.

Bei den Burschen konnte von den St. Pöltnern Julian Gugerell vorn mitmischen. Wie zuvor Koban durfte sich Gugerell über 100-m-Brust mit 1:21,76 die Bronzene umhängen lassen. BErfreulich war auch seine Zeit über 200-m-Brust, die er um zehn Sekunden auf 2:58,81 verbesserte. Ilvy Teufel erreichte in allen Disziplinen Bestzeiten.