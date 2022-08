Norbert Sedlacek-Koch: Alle wünschen Mast- und Schotbruch

Werbung

Am Maria-Himmelfahrtstag stach Norbert Selacek-Koch erneut in See. Für den 60-Jährigen Gründer und Geschäftsführer von Innovation Yachts, ist es bereits der vierte Versuch, die Welt mit seiner Open60AAL zu umrunden. Dreimal ist er bislang gescheitert.

Gescheitert, aber niemals aufgegeben

Im Jahr 2018 wurde sein 60-Fuß-Boot aus Vulkanfasern erfolgreich zu Wasser gelassen und startete kurz darauf zum ersten Mal seine Reise um die Welt. Doch bereits kurz nach dem Start von seinem Ausgangshafen Les Sables d’Olonne in Frankreich musste Sedlacek-Koch akzeptieren, dass mehrere zukunftsweisende Innovationen am Boot noch nicht vollständig ausgereift waren und kehrte um.

Beim zweiten Versuch im Jahr 2019 geriet er südlich von Irland in einen sehr starken Sturm. Bei einem Handhabungsfehler des Vorsegels brachen Ausrüstungsteile und er verlor schließlich das Segel. Wieder musste der Altlengbacher zurücksegeln.

Im Jahr 2020 konnte der Skipper aufgrund von Covid-Einschränkungen und einer Krebsoperation, welcher er sich unterziehen musste, keinen Versuch starten. Bei seinem dritten Versuch im Vorjahr, bekam Sedlacek-Koch im Südosten von Island wesentliche Probleme mit der Energieversorgung und musste erneut die Erdumrunden abbrechen.

Am Maria Himmelfahrtstag war es um 10 Uhr nun erneut so weit, und für den unverdrossene Abenteurer und seine Innovation Yacht Open60AAL hieß es erneut „Leinen los“. Vom Vendée Globe Ponton in Les Sables d’Olonne legte Sedlacek-Koch ab, um sich endlich seinen langjährigen Traum zu erfüllen: alleine und ohne Hilfe von außen nonstop durch alle fünf Weltmeere zu segeln.

„Das Ziel dieses Rekordversuchs ist es, nachhaltigen Yachtbau und umweltschonendes, emissionsfreies Segeln zu fördern“, erklärt Sedlacek-Koch. Die Open60AAL ist vollelektrisch und wird ausschließlich durch erneuerbare Energien aus Wind, Wasserkraft und Solarenergie angetrieben.

Ein Rekordversuch der nachhaltigen Sorte

Das 60-Fuß-Boot wurde aus vollständig nachhaltigen und recycelbaren Materialien wie Vulkanfasern, Balsaholz und biokompatiblem Epoxidharz gebaut. „Daher wird dieses Projekt auch eine ultimative Bestätigung für die Qualität und Sicherheit unseres neuen Yachtbaukonzepts darstellen“, ist Sedlacek-Koch überzeugt.

„Ich habe mit meinem Team alles Notwendige modifiziert und überprüft, sodass heuer - mit etwas Glück – das Jahr für den ANT-ARCTIC-LAB-Rekordversuch sein wird“, hofft Sedlacek-Koch diesmal nach rund 32.000 Seemeilen in 200 Tagen auf See als neuer Weltrekordhalter zurückzukehren. Die Route kann auf https://innovation-yachts. com/de/aal/tracking/ live mitverfolgt werden.