Weltumsegelung: „Jetzt oder nie“-Moment für Altlengbachs Seebären

Auch auf die Gefahr hin, dass die Geschichte einen Bart bekommt, weil wir sie nun bereits zum fünften Mal erzählen, bleibt das Unternehmen selbst nicht minder waghalsig. Norbert Sedlacek Koch begibt sich mit seinem Extremsegel-Abenteuer auf Neuland, weshalb ein Gelingen eine Sensation wäre. Bislang standen seine vier Versuche zwar unter keinem guten Stern, doch diesmal soll alles anders werden. „Ein großes 'Danke' an das ganze Team, die Vorbereitung lief diesmal einfach perfekt“, ist der Altlengbacher guter Dinge. Zugegeben, dass war er bislang immer, aber die Vorzeichen scheinen diesmal tatsächlich erfolgversprechender zu sein. Und eines ist auch Sedlacek Koch klar: Mit 61 Jahren geht ihm langsam die Zeit aus, um ein derartiges Unterfangen auch körperlich bewältigen zu können. Es ist also quasi ein „Jetzt oder nie“-Moment, um Segelgeschichte zu schreiben. „Ich bin mir sicher, dass dieses Jahr das richtige ist“, fügt er fast trotzig hinzu.

„Leinen los“ mit „grünen“ Hintergedanken

Los geht es laut Plan noch diese Woche! Am 6. August legt der Seebär von seinem Heimathafen in der französischen Segelhochburg Les Sables d'Olonne Leinen los. 32.000 Seemeilen in rund 200 Tagen durch die gefährlichsten Meerespassagen der Welt liegen dann im Rahmen des Ant-Arctic-Lab-Projekts vor Sedlacek Koch. „Ich weiß, dass es ein schier unmöglicher Rekordversuch ist und deshalb verrückt klingt“, sagt er. An seinen Grundsätzen seit dem ersten Versuch vor sechs Jahren hat sich aber nichts entscheidendes geändert. Noch immer ist Sedlacek Koch wichtig, dass der Umweltgedanke im Zentrum steht. „Grün ist für mich mehr als eine Farbe! Unsere Yacht IY Open60AAL ist daher zur Gänze nachhaltig gebaut, recycelbar, stromautark und nunmehr hundertprozentig einsatzbereit.“ Genutzt wird ausschließlich erneuerbare Energie von Hydrogeneratoren und Solarpaneelen. Fossile Brennstoffe befinden sich keine an Bord, auch nicht in der Kombüse.

Vulkanfasern für die „Yacht aus Stein“

Dass die einzigartige Open60 aus Stein gebaut ist, haben wir schon viermal erzählt, ist aber auch beim fünften Mal eine lustige (Halb-)Wahrheit. Zukunftsweisende Vulkanfasern kamen neben Balsaholz und Harz aus nachwachsenden Rohstoffen beim Bau der Yacht zum Einsatz. „Diese Technik haben wir extra für dieses Projekt entwickelt und mein Glaube daran ist ungebrochen. Ich will zeigen, dass dieses Material die Zukunft im Schiffsbau ist, darum geht es bei all dem primär“, rückt Sedlacek Koch von diesem Konzept keinen Millimeter ab. Wenig verwunderlich, wurde er von der Stiftung Fürst Alberts II von Monaco doch erst heuer dafür mit dem Ocean Tribute Award ausgezeichnet. Trotzdem sieht er Verbesserungen zum letzten Modell. „Wir haben bei den vier bisherigen Starts so viel gelernt, dass wir auf viele Eventualitäten nun einfach besser vorbereitet sind“, glaubt er, dass mit den Vulkanfasern nicht nur eine umweltfreundlichere Yachtproduktion möglich ist, sondern auch die Leistungsgrenzen des nachhaltigen Schiffbaus wesentlich gesteigert werden können.

Ein Mensch an der Belastungsgrenze

Aber neben dem Material wird es an den über sechs Monaten auf hoher See vor allem auf den Menschen Sedlacek Koch ankommen. „Es ist eine ultimative Herausforderung, die mich bis an meine Grenzen bringen wird, denn es gilt gegen Stürme, Treibeis, Einsamkeit und Frustration beim Segeln durch die gefährlichsten Gewässer unseres Planeten anzukämpfen“, weiß der Skipper. Segelerfahrung hat der ehemalige Kellner im Sacher und Wiener Straßenbahnfahrer mittlerweile genug gesammelt. Seit mehr als 30 Jahren widmet sich Sedlacek Koch nun fast ausschließlich seiner Leidenschaft Segeln. Zwischen 1996 und 1998 umsegelte er als erster Österreicher einhand die Welt, 2000/01 umrundete er als erster österreichischer Segler nonstop die Antarktis und beendete 2009 als erster deutschsprachiger Skipper die extremste Segelregatta der Welt, die Vendée Globe. Längst ist aber der Yachtbaudie dominierenden Aktivität des bereits 61-jährigen Gründers von Innovation Yachts geworden.

Die gefährlichste Route der Welt

Bleibt noch die Route des Projekts Ant-Arctic-Lab, an der ebenfalls unverändert festgehalten wird. An eine Erleichterung der Aufgabe hat Sedlacek Koch nach eigenem Bekunden nie gedacht. Von Les Sables d'Olonne wird Kurs Nordwest genommen, vorbei an den britischen Inseln und dann weiter in den Hohen Norden, nach Spitzbergen, welches auf rund 80°N umrundet wird. Anschließend segelt Sedlacek Koch über den gesamten Atlantik nach Süden, westlich vorbei an Island, den Azoren und den Kap Verdischen Inseln, um schließlich ins Südpolarmeer einzusegeln. Im tiefen Süden passiert der Altlengbacher das Kap der Guten Hoffnung, Kap Leeuwin, Tasmanien, Stewart Island und schließlich Kap Hoorn, bevor er seinen Kurs wieder nach Norden richtet und zurück nach Les Sables d'Olonne segelt. Ahoi!