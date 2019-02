Der erst zehnjährige Martin Eberstaller führt aktuell die Gesamtwertung des Raika-Kindercups an. Das Besondere daran: Das Toptalent der Skisektion des SV Maria Anzbach bestreitet im Vergleich zur Konkurrenz nicht alle Rennen. Schon bei der Auswahl der Bewerbe hat er klar Marcel Hirscher als Vorbild: „Klasse statt Masse!“

Seit seinem dritten Lebensjahr steht Eberstaller auf Skiern, motiviert von seinem Vater, der das Skigymnasium besucht hat und später auch von Martin Steinlechner, einem staatlich geprüfter Skiinstruktor und Sektionsleiter beim SVMA, der ihm vorschlug, Rennen zu bestreiten.

Martin besucht sehr erfolgreich die Michaela Dorfmeister, Skimittelschule (MD NNÖMS) in Lilienfeld und ist sehr ehrgeizig: „Ich liebe die Herausforderung auf eisigen und steilen Hängen“, blickt er auf seine stolze Pokalsammlung. Mehr als 50 Trophäen haben sich in seinem Kinderzimmer daheim in Maria Anzbach bereits angesammelt.

Seine Spezialdisziplin sind die Speedbewerbe. „Da fährt er sogar älteren Kollegen bereits auf und davon“, ist Steinlechner stolz. Die gesamte Familie unterstützt den talentierten Youngster bei seinem Vorhaben, einmal im Weltcup mitfahren zu können. Bis dahin ist es aber noch ein weiter und kostenintensiver Weg, als „Flachländler“ gegen die Asse aus dem Westen zu bestehen. Martin freut sich daher, dass EFM-Versicherungsmaklerin Regina Brandstetter, ihn als Kopfsponsor unterstützen wird.

Und Martin hat mit dem 6-jährigen Markus noch einen jüngeren Bruder, der auch schon in seine Fußstapfen tritt. Er fährt beim EFM-Bambini-Cup mit und schneidet auch im Sommer bei den Sommerbewerben besonders erfolgreich ab.