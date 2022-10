Gleich zweimal Silber für Stadtadler Theo Danner

Werbung

Es ist eine Kaderschmiede für junge Skispringer, wenn 135 Mädchen und Burschen aus halb Europa bei der Kindervierschanzentournee antreten. Und ein zehnjähriger Eichgrabener steht dabei gleich zwei Mal am Stockerl! Theo Danner holt auch bei den letzten beiden Stationen in Bischofshofen (Salzburg) und Hinzenbach (OÖ) jeweils Silber.

Aber auch seine Teamkollegen von den Wiener Stadtadlern waren höchst erfolgreich: Insgesamt gehen bei dieser Tournee 22 Pokale und zehn Medaillen an Mädchen und Burschen aus Wien und Niederösterreich.

Bei den zehnjährigen Burschen schafft Danner, der Stadtadler aus dem Wienerwald, sein Tournee-Comeback. Nachdem der Eichgrabner bei den ersten beiden Stationen der Kindervierschanzentournee in Deutschland wegen eines Formtiefs pausiert hatte, meldete er sich bei den österreichischen Stationen stark zurück: In Bischofshofen sprang er 17,0 und 16,5 Meter und holte den zweiten Platz und beim Tourneefinale in Hinzenbach gelingen ihm sogar 19,0 und 18,0 Meter - ebenfalls Silber!

Nach Frühjahrstief zweimal aufs Stockerl gesprungen

„Ich hätte auf ein Top 5-Ergebnis gehofft, nachdem ich im Frühling einfach ein Tief hatte. Und dann zweimal Platz zwei, das ist crazy“, meinte Danner, der die Gesamt-Tourneewertung in den letzten beiden Jahren sogar gewonnen hatte. „Alex Steinbacher war heuer einfach großartig, den hätte ich nicht einholen können. Zweiter hinter einem Tiroler, wo sie überall Schanzen vor der Haustüre haben, damit kann ich aber sehr gut leben. Das ist viel mehr, als ich mir diesmal erhofft hatte.“

Bei den Allerjüngsten holt ein Wiener Stadtadler sogar den Gesamtsieg: Albin Hauser (8) aus Wien-Hernals gewinnt drei von vier Springen in seiner Klasse souverän. Mit Sprüngen auf 17,5 und 17,0 Meter ist in der Energie-AG-Arena von Hinzenbach der Gesamtsieg fixiert. Bei den neunjährigen Burschen springt Paul Kaman, der Stadtadler aus Himberg, beim Finale 18,5 und 19,0 Meter - das bedeutet Tages- und Gesamtplatz zwei. Nicola Tedesco (10) aus Floridsdorf wird in seiner Altersklasse mit zwei Sprüngen auf 17,5 Meter in Hinzenbach Vierter, holt durch seine Punkte der anderen drei Tourneestationen aber ebenfalls Gesamt-Platz zwei. Auch Nico Greilhuber (11) aus Währing reicht der vierte Platz in Hinzenbach mit Sprüngen auf 38,5 und 37,0 Meter zu Gesamt-Platz zwei in seiner Altersklasse.

Stadtadler-Obmann bilanziert zufrieden

Pokale haben beim Tourneefinale in Hinzenbach aber auch zwei weitere Stadtadler abgeräumt: Fridolin Hauser (11) aus Hernals wird mit Sprüngen auf 39,0 und 38,0 Meter Dritter und holt sich Gesamt-Platz vier, nur sieben Punkte vom Tourneestockerl entfernt. Und in der Altersklasse mit den meisten Startern in Hinzenbach landet auch Emanuel Urbanek, der neunjährige Stadtadler aus Baden, am Podest. Mit Weiten von 18,0 und 17,0 Metern holt Urbanek Tagesplatz drei und Gesamtplatz acht, obwohl auch er in Bayern gar nicht gestartet ist.

„Das sind tolle Ergebnisse für unsere Mädchen und Burschen“, meint der sportliche Leiter der Stadtadler, Bernhard Wadsak. „Von allen 15 Vereinen, die bei der heurigen Tournee dabei waren, haben wir Stadtadler die zweitmeisten Punkte geholt, gleich hinter dem geschichtsträchtigen SC Bischofshofen. Das zeigt, dass unsere Kinder und unsere Trainerinnen und Trainer in den letzten Monaten sehr viel geleistet haben, obwohl wir als einziger Verein nach wie vor keine eigene Nachwuchs-Trainingsschanze haben.“

Seit Jahren kämpfen die Stadtadler für eine kleine Trainingsschanze in Wien oder dem Wiener Umland, die im Ganzjahresmattenbetrieb auch völlig ohne Schnee auskommen würde. Derzeit fahren die Trainerinnen und Trainer mit den jungen Stadtadlern jedes Wochenende mindestens hundert Kilometer zur nächstgelegenen Schanze, zum Beispiel nach Mürzzuschlag in der Steiermark. Mehr als 200 Mitglieder engagieren sich im einzigen Skisprungclub in Wien und Niederösterreich.

Insgesamt sind diesen Sommer 135 Skispringerinnen und Skispringern zwischen sechs und elf Jahren aus Österreich, Deutschland, Tschechien und Rumänien bei der 23. Internationalen Kindervierschanzentournee, dem größten Kinder-Skispringen Europas auf bewässerten Matten, angetreten.