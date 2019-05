Die 12-jährige Neulengbacherin Sarah Rauschka konnte sich letzte Woche beim Austria-Cup in Gaflenz, der heuer auch als österreichische Meisterschaft gewertet wird, in der Klasse U 14 weiblich den ersten Platz im Speedbewerb sichern.

Nach der Quali kann Rauschka noch zusetzen

Nach den Qualifikationsdurchgängen war Rauschka noch am zweiten Platz gelegen. Damit sicherte sie sich aber natürlich als eine von vier Athletinnen einen Finalplatz. „Als einzige unter lauter Tirolerinnen“, wie sie sichtlich stolz anmerkt.

Und die Flachländerinnen behielt, anders als ihre favorisierten Kolleginnen, die Nerven bis zum Schluss in Zaum. Rauschka setzte sich im Halbfinale knapp durch und bewies dann im Finale ihr großes Talent in dieser ausgewöhnlich spannenden Disziplin.

Schlussendlich gab es mit fast einer Sekunde Vorsprung den Sieg für das Toptalent aus dem Wienerwald, das nun auch die Tiroler wohl endgültig am Radar haben. Niederösterreicher bleibt somit der große Herausforderer der Klettersport-Welthauptstadt in den Alpen. Nach einem vierten Platz beim Auftaktbewerb zur österreichischen Meisterschaft und dem Sieg nun hat Rauschka in der Speeddisziplin alle Chancen aus eigener Kraft beim letzten Austria-Cup der Saison in Innsbruck Mitte Juni eine Medaille bei der österreichischen Meisterschaft zu erklettern. „Ziel ist es natürlich, die Tiroler auch bei ihrem Heimbewerb zu ärgern“, nimmt sich Rauschka viel vor.