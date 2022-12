St. Christophen Rockiges von „The Cube“ in der Theaterei

Lesezeit: 2 Min NR NÖN Redaktion

Tschelsie Christa Berger (hinten, 3. v. r.) mit den Mitgliedern von „The Cube“ Thomas Matzinger, Peter Buchner, Vicky Heßl, Mike Lind, Dieter Wurm (hinten, v. l.), Tom Macovan, Charlie Wimmer und Günther Böck auf der Bühne der Theaterei. Foto: privat

„Es war wieder ein unglaublich tolles Konzert mit der Musikgruppe The Cube“, berichtet Theaterei-Chefin Tschelsie Christa Berger von der Veranstaltung vergangene Woche in der Theaterei in St. Christophen.