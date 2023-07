Innermanzings Damen verpassen Titelrevanche an St. Peter/Wimberg

Nach zweimal Silber in den letzten beiden Jahren schafften die Oberösterreicherinnen den ersehnten Titel. Neustift-Innermanzing musste sich wie zuletzt bei der Staatsmeisterschaft auf Eis in Ternitz auch auf Asphalt erst im Finale geschlagen geben. Dabei hatte alles bis zur letzten Kehre im zweiten Durchgang nach einem Sieg für Neustift-Innermanzing ausgesehen. 2:0 hatten Schwarz und Co. nach dem ersten Durchgang geführt, 4:2 im zweiten Durchgang vor der letzten Kehre. Ein Daubenhänger nach einem Fehlschuss von ausgerechnet der deutschen Weltmeisterin und bis dahin überragenden Verena Gotzler und einem weiteren kleinen Fehler lässt die Partie aber noch kippen. St. Peter am Wimberg gewinnt die letzte Kehre mit drei Punkten und rettet sich dank einer perfekten Maß von Simona Weinhäupl in allerletzter Minute in den entscheidenden dritten Durchgang.

ESV-Damen im dritten Durchgang ohne Chance

Danach ist die Luft bei Innermanzing etwas raus. Gotzler wechselt auf die Position der ersten Stockschützin. Die Mühlviertlerinnen spielen von Beginn an ohne Fehler. Bettina Eckerstorfer peitscht ihr Team mit einer überragenden Leistung immer wieder an. Innermanzing hat Probleme mit dem Anspiel von Sandra Gruber. Nach fünf Kehren steht es 5:1 für St. Peter. Nach Maß von Sandra Gruber, einem Treffer von Magdalena Katzensteiner ist es Bettina Eckerstorfer, die als "Lady of the match" den Titel für die SU Stocksport St. Peter am Wimberg sichert.

Schwarz: „Es war trotzdem eine hervorragende Saison von uns“

Karin Schwarz zeigte sich aber bald nach der Niederlage recht gefasst: „Es hat leider nicht ganz mit der Revanche geklappt. Im zweiten Durchgang hatten wir es in der Hand. Im dritten Durchgang haben wir dann aber zu viele Fehler gemacht. Nach anfänglicher Enttäuschung ist die Freude über den Vizetitel aber groß. Eine hervorragende Saison für uns.“

Im Halbfinale wurden die Gastgeberinnen 4:2 besiegt

Auch im Halbfinale am Samstag hatte die Wienerwaldtruppe vor 300 Kärntner Fans die Lokalmatadore von GSC Liebenfels in drei Durchgängen mit 4:2 niederringen können. St. Peter am Wimberg hatte das zweite Halbfinale gegen ESV Union Passail hingegen klar mit 4:0 für sich entscheiden können und sicher auch Kräfte bei der enormen Hitze schonen können.

Die Oberösterreicherinnen haben nun bei der IFI Summer Stocksport Champions League in Feldbach (29. September bis 1. Oktober) die Chance auf den Grand Slam des Eis-und Stocksports. Karin Schwarz, Verena Gotzler, Magdalena Katzensteiner, Monika Kahry und Ersatzfrau Viktoria Rumpler traten wie im Winter in Ternitz mit Silber die Heimreise an.