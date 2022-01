Aufstieg der Zweierherren

Das Wochenende war wieder einmal ein sehr erfolgreiches für den ESV Neustift-Innermanzing.

Die Herrenmanschaft II mit den Schützen Thomas Steinmair, Martin Hrdlicka, Franz Kahri und Jürgen Strutzenberger konnten die Unterliga in Ternitz am Samstag mit nur einer Niederlage gewinnen und somit den Aufstieg in die 2. Landesliga fixieren. „Das ist für uns ein sehr großer Erfolg, weil wir damit auch bei den Herren ein zweites starkes Team stellen“, freut sich Steinmair.

Renate Kahri, Melanie Kleinberger und Magdalena Katzensteiner mit ihren Medaillen (v. l.) und Manuel Hrdlicka trumpfen bei den Landesmeisterschaften im Zielbewerb auf. Foto: privat

Bei der Landesmeisterschaft im Zielbewerb am Sonntag in Amstetten holte sich Renate Kahri den Titel bei den Seniorinnen. Magdalena Katzensteiner wurde zweite bei den Damen und Melanie Kleinberger dritte bei der weiblichen U 19.

Manuel Hrdlicka holte sich gleich zweimal Gold. Nach seinem Sieg in der U 16 trumpfte er auch noch in der U 19 auf!