ESV-Damen im Staatsligafinale

Das Maß der Dinge beim ESV Neustift-Innermanzing sind die ESV-Damen. Nach dem Gruppensieg in der Vorrunde hatte man am Sonntag im Viertelfinale gegen die Steirer Hausmannsstätten Heimrecht und Monika Kahry, Renate Kahri, Sabine Strutzenberger, Magdalena Katzensteiner, Karin Schwarz und Verena Gotslar agierten wiederum überragend, stürmten im Eiltempo ins Halbfinale. Einen sehr nervösen Beginn der Steirerinnen nutzt Innermanzing zu einem Blitzstart und einem 16:0-Durchgangsgewinn. Ein ähnliches Bild sahen die Zuschauer in Durchgang zwei und drei, so dass nach 1:30 Stunden die Partie für die Europacupsiegerinnen entschieden war. „Wir haben heute wieder unsere Leistung abrufen können und kaum Fehler gemacht. Auch in heiklen Situationen konnten wir dem Druck standhalten und die Aufgabe perfekt lösen", meinte Mannschaftsführerin Karin Schwarz zufrieden.

ESV-Damen gelten sogar als Titelfavoritinnen

Eine kleine Machdemonstration der Wienerwald-Truppe, die sich mit diesem Sieg plötzlich als großer Favorit auf den Staatsligatitel 2023 empfohlen hat, auch weil die oftmaligen Meisterinnen aus Vornholz im Viertelfinale sensationell an ihren steirischen Landsfrauen vom ESV Union Passail gescheitert sind . In zwei Wochen (15. Juli) wartet im Halbfinale nun der GSC Liebenfels auf den ESV Neustift-Innermanzing, tags darauf folgen das Finale beziehungsweise das Spiel um Platz drei. „Die Mädels spielen schon die gesamte Saison überragend, da ist auch der Titelgewinn sicher nicht außer Reichweite“, glaubt Thomas Steinmair.

ESV-Herren holen Landesliga-Bronze

Einen guten Tag hatten Steinmair und seine Mannschaftskollegen Markus Rapold, Karl Wolte und Bruder Wolfgang Steinmair bereits am Samstag in der Innermanzinger Stocksporthalle beim Landesligafinale der Herren. Sie holten sich die Bronzemedaille. „Mit einem Stockerlplatz sind wir richtig happy“, meinte Thomas Steinmair stolz. Die Frauen sind dadurch natürlich angestachelt. „Jetzt wollen wir auch Edelmetall um den Hals“, lacht Schwarz.

Silber für Weitschützin Kleinberger und Co. beim Europacup-Team-Mixedbewerb

Beim Europacup-Ländervergleich-Weitenwettbewerb in Wolfau war die Innermanzingerin Melanie Kleinberger als Sechstplatzierte die zweitbeste Österreicherin hinter Siegerin Lisa-Marie Stampfl. Erstmals gab es auch einen Team-Mixed Bewerb im Weitschießen, den sich Deutschland vor Österreich sicherte.