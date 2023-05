ESV Innermanzing bezwingt Rekordmeister

Auch Österreichs Rekordmeister Vorwald konnte den ESV Neustift-Innermanzing in seiner derzeitigen Überform nicht stoppen! Der Rekordstaatsmeister Vorwald aus der Steiermark musste sich in der bestens besuchten Halle von Neustift-Innermanzing geschlagen geben. Monika Kahry, Renate Kahri, die deutsche Teamweltmeisterin Verena Gotslar, Magdalena Katzensteiner und Karin Schwarz hielten dem Druck stand und zwangen, von den Fans frenetisch angefeuert, die Vorwalder in einem unglaublich dramatischen Match mit 6:4 in die Knie. Auch Teamchef Thomas Steinmair zeigt sich begeistert: „Es ist unglaublich, wie meine Mädels im entscheidenden Moment performen!“

Das Spiel wurde auch zum Gipfeltreffen der Superstars der Szene. Die mehrmalige Weltmeisterin Simone Steiner, die bei Vorwald ein Fixposten ist, lieferte sich mit der deutschen Ex-Weltmeisterin Verena Gotslar auch ein packendes „Privatduell“, das die Fans vom Hocker riss und letztlich von Gotslar für sich entschieden werden konnte. Mit diesem vierten Sieg in Serie sind die ESV-Damen auch bereits frühzeitig für das Staatsmeisterschaftsfinale qualifiziert.