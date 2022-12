Innermanzinger Europacupheldinnen wurden geehrt

Werbung

Am Mittwoch lud Innermanzings Bürgermeisterin Irmgard Schibich die Europacuphelden zu einer Ehrung ins Gemeindeamt. „Ich bin so stolz auf euch. Ihr habt den Europapokal gewonnen, die Champions- League der Eisstockschützen. Ihr habt damit Geschichte geschrieben, denn noch nie ist das einem Eisstockteam aus Niederösterreich gelungen“, meinte sie in ihrer Laudatio stolz.

Das ESV-Damenteam mit Karin Schwarz, Monika Kahry, Renate Kahri, Magdalena Katzensteiner und Verena Gotzler sowie Erfolgscoach Thomas Steinmair waren zur Ehrung gekommen und ließen nochmals diese geschichtsträchtigen Momente des Europacupsieges Revue passieren. „Dieses Team spielt nun bereits seit Jahren auf Topniveau, aber mit der Verpflichtung von Verena (Gotzler) ist das Sahnehäubchen dazugekommen“, weiß Mannschaftsführerin Karin Schwarz, wem man den größten Erfolg der Vereinsgeschichte vor allem zu verdanken hat.

„Auf solch hohem Niveau entscheidet nur mehr der Kopf und da waren alle Damen am Champions-Leaguewochenende unschlagbar“, meint hingegen Erfolgscoach Thomas Steinmair, der weiter auf die Siegermentalität seiner Damen baut: „Der Europacupsieger ist im nächsten Jahr als Titelverteidiger gesetzt. Warum sollen wir den Titel nicht verteidigen können?“

Die Stimmung bei der Siegesfeier war jedenfalls blendend, auch Vizebürgermeister Johann Leitner, SPÖ-Obfrau Edeltraud Mühlbauer und Grünenchef Stefan Buger gratulierten. Die Europacuphelden bekamen Geschenke von der Ortschefin überreicht und im Anschluss wurde noch bei Brötchen und Sekt dieser tolle Erfolg gefeiert.

Steinmair will übrigens bereits am kommenden Wochenende den nächsten Titel holen. Dann wird er selbst zum Eisstock greifen. Gemeinsam mit Verena Gotzler, Monika Kahry und Markus Rapold kämpft er um den Mixed-Landestitel.