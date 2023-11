Jugend-Award für ESV-Stockschützen

„Diese Auszeichnung hat für mich einen sehr hohen Stellenwert, denn es zeigt die Wertschätzung des NÖ Stocksportverbands für unsere Nachwuchsarbeit“ , freut sich Obmann und Jugendtrainer Thomas Steinmair über die Überreichung für den Jugend-Award für die beste Nachwuchsarbeit im Stocksport in Niederösterreich. Gemeinsam mit Claus Kerschner wird beim ESV Neustift-Innermanzing die Ausbildung des Nachwuchses gefördert und dreimaliges wöchentliches Training steht am Programm.

Natürlich werden auch alle Nachwuchsbewerbe in Niederösterreich mit Nachwuchsteams beschickt. So holte sich Franz Kleinberger am Samstag den Landesmeistertitel in Weitschießen in der Jugendklasse. Das ist nur einer von vielen Landesmeistertiteln, den die großen ESV-Nachwuchshoffnungen heuer schon einfahren konnten. So qualifizierten sich mit Simon und Marcell Stapfer sowie Tanja Steinmair auch drei ESV-Talente für die Staatsmeisterschaften.