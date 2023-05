Toller Saisonstart für Innermanzings Damen

Bereits seit drei Runden läuft die Frauenstaatsliga auf den Asphaltbahnen mit den Damen des ESV Neustift-Innermanzing. Der Saisonauftakt ist für die Schützlinge von Teamchef Thomas Steinmair bislang mehr als geglückt zu bezeichnen. Zuerst zog man die beiden Auswärtspartien gegen den ESV Lustenau (Vorarlberg) und ESV Kleinboden (Tirol) zusammen, um nicht zweimal in den Westen Österreichs fahren zu müssen. Und beide Auswärtspartien konnten dann vom ESV auch noch mit 10:0 gewonnen werden.

Lustenau wehrt sich im Wienerwald nach Kräften

Am Sonntag stand nun die erste Heimpartie gegen den ESV Lustenau am Programm. Es wurde in der vollbesetzten Halle des ESV Innermanzing spannender als erwartet, denn die Ladys aus dem Ländle haben nach der Abfuhr daheim offenbar ihre Lehren gezogen und zeigten sich deutlich verbessert und lieferten ein sehr gutes Match ab. Doch letztlich setzten sich Karin Schwarz und ihr Team doch mit 6:4 durch.

Rekordstaatsmeister Vorwald kommt

Richtig spannend wird es aber am 14. Mai (10 Uhr) in der Innermanzinger Stocksporthalle. Dann kommt der oftmalige Staatsmeister, die Damen aus Vorwald (Steiermark).