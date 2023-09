Zielschießen: Innermanzings Weltmeisterin stoppt Seriensiegerin

Die zweifache deutsche Weltmeisterin, die seit dem letztem Jahr für den ESV Neustift-Innermanzing spielt, entthront in einem packenden Finale Seriensiegerin Simone Steiner. Die 27-jährige Gotzler führte bereits nach der Vorrunde mit drei Punkten Vorsprung auf Steiner. Im Finale lieferten sich die beiden ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Steiner, nach dem dritten Durchgang in Führung, verspielte mit einer 16 auf der letzten Bahn noch den Titel. Gotzler behielt die Nerven und konnte mit 521 Punkten vor Steiner (518) den Sieg davontragen. Bronze geht an die Oberösterreicherin und Vorjahreszweite Helga Binder vom SU Buchkirchen (483).

Nach zahlreichen Meistertiteln in Deutschland gab es somit auch den ersten Sieg für Gotzler im Zielwettbewerb in Österreich. Und Gotzler freute sich nach eigenem bekunden „riesig“, zumal am Vortag ihr Lebensgefährte Patrick Solböck den Herrentitel davontragen hatte können. „Ich habe von Anfang an versucht ohne Druck zu spielen, da ich bei den letzten Meisterschaften nicht wirklich konstant war. Das Finale gegen Simone war unglaublich spannend, da sie auch nicht nachgelassen hat. 186 Punkte von Simone und mir auf der letzten Runde sagen alles aus!“ Auch nach Durchgang drei, als es schon nach einer Niederlage aussah, habe sie versucht ruhig zu bleiben. „Ich wusste, dass Simone schon in der zweiten Runde leichte Probleme auf der Bahn 4 hatte und genau das trat wieder ein.“

Steiner, die für FSV Union Vornholz antritt, akzeptierte die Niederlage: „Im Finale habe ich nochmals alles gegeben, aber heute war Verena einfach die Bessere. Mir haben immer wieder eine paar Zentimeter gefehlt. Ich bin trotzdem mit meiner Leistung zufrieden.“ Nachsatz: „Die beste Österreicherin bin ich ja eigentlich trotzdem noch!”

Neben dem Einzeltitel konnte Gotzler auch das Team NÖ mit Sabrina Pozarek, Andrea Grem und Petra Grube zum Sieg führen. Mit 337 Zählern siegte man überlegen vor dem Landesverband Tirol (329 und OÖ (322). „Über den Titel in der Mannschaft mit Niederösterreich freue ich mich besonders“, meinte Gotzler.