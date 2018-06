War es die Rekordhitze von 35 Grad, oder doch die unattraktive Laufstrecke mit acht Runden durch das Erholungszentrum in Neulengbach, schuld, dass es mit 18 Läufern und sechs Damen beim Hauptbewerb des Neulengbacher Stadtlaufs über 4800 Meter einen absoluten Minusrekord an Teilnehmern gab. Darüber konnte auch Herrensieger Mario Sturmlechner nicht hinwegtrösten, der trotz großer Hitze seine Klasse eindrucksvoll gezeigt hat.

Kein Durchblick für die Zaungäste

Für die Zuschauer war der Lauf aber nur schwer zu verfolgen, kein Wunder bei acht Runden auf einer so kurzen Distanz und einem eklatanten Leistungsgefälle bei so wenigen Startern. Kaum jemand wusste, in welcher Runde sich gerade der Läufer befand, der da gerade vorbeigehuscht war. Aber auch die Läufer mussten sich konzentrieren, um nicht den Überblick zu verlieren, und zu früh stehen zu bleiben, oder noch eine extra Runde anzuhängen.

SVN-Legende und Bresnik-Intimus Werner Lazelberger weilte zwar beim Stadtlauf, lief diesen aber nicht mit und äußerte sich ebenfalls kritisch: „Die Organisatoren müssen sich etwas überlegen, denn bei solch einer unattraktiven Laufstrecke macht kein Läufer mit — bei diesem Minusrekord müssen bei allen Verantwortlichen die Alarmglocken schrillen.“

Unattraktive Strecke hin, heißester Tag des Jahres mit über 30 Grad beim Start um 19 Uhr her, nach dem Startschuss durch Bürgermeister Franz Wohlmuth zog Vorjahressieger Mario Sturmlechner aus Melk auch diesmal seine Show ab und zog einsam seine Kreise.. Unangefochten siegte er in der Rekordzeit von 14:55 Minuten. Auf den Plätzen folgten Peter Thomaso und Herbert Feyertag, der als Dritter bereits vom Sieger überrundet worden ist, was wohl einiges über die Qualität des Hauptfelds aber auch von Sturmlechner aussagt.

Hervorzuheben ist noch der Sieg von Josef Ratteneder in der M 70, der sich auch bei dieser Hitze quälte. Und bei den Damen standen zumindest drei Lokalmadatorinnen am Stockerl. Die 20-jährige Magdalena Taudes siegte vor Silvia Ehm und SVN-Torschützenkönigin Maria Gstöttner.

Bei all der Kritik an der Streckenführung, der ATSV Schönfeld organisierte einmal mehr den Lauf perfekt. Die Streckenführung gibt die Stadtführung vor, die Mitorganisator dieses Laufbewerbs ist.

Über 500 Teilnehmer bei den Schülerlaufen

Zumindest die Jugendbewerbe funktionierten einmal mehr perfekt. Mit über 500 Teilnehmern gab es bei den Schülerläufen, die allerdingfs bereits am Donnerstagvormittag stattfinden, sogar einen Rekord. Sportlich standen sie diesmal aber im Zeichen der Wiener Schulen, die den Weg nach Neulengbach fanden. Auch die Schüler der Mittelschule Neulengbach und Eichgraben, mit ihren Betreuern Kurt Teigl beziehungsweise Sonja Hochgerner und Erika Loibl, hatten gegen die durchtrainierten Wiener keine Chance.