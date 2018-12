Bei der Generalversammlung des TC Laaben am Samstag im Hotel zur Post wurden auch die Weichen für die Zukunft gestellt. „Der NÖ Tennisverband hat entschieden, dass Spieler künftig auch bei drei oder vier Vereinen gleichzeitig spielen dürfen, bisher waren nur zwei Vereine erlaubt“, weiß Obmann Ernst Klement, der sich damit vor neue Herausforderungen gestellt sieht. „Vor allem Topspieler werden die Möglichkeit nutzen und jetzt bei verschiedenen Vereinen in diversen Altersklassen auflaufen“, befürchtet Klement, dass etliche Spieler bei wichtigen Spielen dann eventuell nicht zur Verfügung stehen werden. „Die Spieler werden dann möglicherweise mitten in der Saison nur mehr dort weiterspielen, wo sie noch Chancen auf Titel sehen.“

So wird Kurt Vevoda, Laabens Nummer eins bei den 55+-Landesligaherren, auch in der allgemeinen Klasse für den TC Würmla und in der M 45+ für den TC Perschling auflaufen. Die neue Regel macht‘s möglich.

Ebenso wird in der kommenden Saison nach jeder Runde eine neue Rangliste erstellt, die auch bindend für die Aufstellung der Mannschaft ist. Dadurch wird der taktischen Aufstellung eine Abfuhr erteilt. Bei der Generalversammlung des TC Laaben wurde nun bereits auf diese Richtlinien reagiert. „Wir werden natürlich auch versuchen, unsere Landesliga-Mannschaft 55+ starken Spielern schmackhaft zu machen“, bestätigt Klement nicht nur erste Kontakte, sondern auch große Ziele.

Verstärkungen für Aufstiegskampf gesucht

„Mit unserer Landesligamannschaft wollen wir kommende Saison um den Titel mitspielen“, nennt er dafür auch zwei Wunschspieler: „Wolfgang van Lindhoudt vom TC Gablitz oder Wolfgang Stehno vom TC Ollersbach sind Kandidaten, die uns dabei sicher helfen könnten!“ Abschied nehmen muss der TC Laaben von seinem Klublokal, dem „Hotel zur Post“. Hotelchef Oswald Steinberger, ebenso Vizepräsident des Vereins, schließt das Lokal, wird aber als Sponsor dem Verein die Treue halten.

Beim TC Laaben soll auch weiterhin die Jugendarbeit im Vordergrund stehen. Obmann Klement: „Wir wollen, dass jedes Kind die Chance zum Tennisspielen hat und stellen auch Tennisschläger kostenlos zur Verfügung.“